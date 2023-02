Bono y The Edge estrenan un documental con el humor de David Letterman

La plataforma Disney+ presentó el tráiler del documental Bono & The Edge: A Sort of Homecoming, con Dave Letterman, que se estrenará globalmente el 17 de marzo, fecha que coincide con el esperado lanzamiento del álbum de U2 Songs of Surrender, una colección de nuevas versiones de las 40 canciones más importantes de diferentes épocas de la banda.

El documental tiene como realizador a Morgan Neville, quien registra la primera visita del presentador a Dublín para encontrarse con Bono y con Edge y recorrer la ciudad y unirse a Adam Clayton y Larry Mullen Jr, los dos músicos restantes de U2, en un concierto diferente a los que habían hecho hasta ese momento.

El documental, entonces, es en parte un viaje por la capital irlandesa de los líderes del grupo y un especial concierto de la banda, siempre matizado por el especial humor de Letterman.

Además del concierto, que ocupa una parte central de este film, el documental se centrará en la extraordinaria relación de Bono y The Edge y como ha ido desarrollándose en los más de 45 años de esta estrecha amistad. A la vez, documenta a Dublín desde la mirada del presentador en su visita acompañados por Bono y The Edge.

Invitado especial, Dave Letterman

Letterman, que aceptó la invitación de los dos integrantes de U2 para que los visitará en su primer viaje a Dublín, tiene una relación de 25 años con la banda y se ha reunido cada vez que Bono y The Edge fueron a los Estados Unidos.

Además de ser su invitado de honor para ese concierto íntimo realizado en un icónico teatro dublinense, en el edificio del ex cine Ambassador, en O’Connell Street, en el norte de la capital.

El presentador también se embarca en su propia exploración de la ciudad y visita el legendario balneario natural Forty Foot una mañana de frío polar y se toma el tren DART (Dublin Area Rapid Transit) en el condado de Wicklow con destino al norte de Irlanda.

Por cierto, Letterman inspiró a la banda para componer una nueva canción y se salva por poco de tener que cantar en público en el legendario pub McDaid’s, a la vuelta de Grafton Street.

Songs of Surrender

Nuevo álbum Songs of Surrender es una colección de nuevas versiones de las 40 canciones más importantes de U2 en su historia; grabadas durante los últimos dos años se lanzará el 17 de marzo. La primera pista disponible de esta especial retrospectiva es Pride (In The Name of Love). La selección del material estuvo a cargo de The Edge como también la producción.

El disco incluye temas como With Or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday e Invisible, entre otros. La banda trabajó en cada una de las canciones para que quedaran diferentes de las originales, con nuevos arreglos y hasta en algunos casos, nuevas letras.

Desde el comienzo

Bono, The Edge, Clayton y Mullen se conocieron en la escuela Mount Temple School, en Dublín, en 1978; la idea de armar una banda y ese impulso que tuvieron los llevaron a admitir que U2 se formó aun “antes de saber tocar”.

La banda lanzó 14 discos de estudio, vendió más de 170 millones de álbumes y ganó numerosos premios, entre ellos nada menos que 22 Grammy y el Premio Conciencia, de Amnistía Internacional . En 2005, la banda ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

La música del grupo estuvo nominada dos veces para los premios Oscar, en 2003, por The Hands That Built America, para la película Pandillas de Nueva York, y , en 2014, por Ordinary Love, para el film Mandela, El largo camino hacia la libertad.