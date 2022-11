Ulises Jaitt blanqueó su relación con la madre de Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022

Ulises Jaitt hoy es noticia, una particular que lo vincula a Gran Hermano y al amor. No es que se enamoró de una participante sino que blanqueó su relación con la madre de Tomás Holder, el primer eliminado del reality de Telefe.

En una charla exclusiva con Teleshow, el periodista habló de su vida personal y dio detalles del comienzo del noviazgo con Gisela Gordillo, la mamá del influencer rosarino.

Este romance se suma a la larga listas de las parejas que se forman en la farándula tras apariciones en la pantalla chica. Fueron varias veces que la morocha apareció en las galas de Gran Hermano y en programas donde habló de Holder. Y Jaitt es una personalidad reconocida.

Ulises Jaitt contó como nació el amor con la madre de Tomás Holder.

El amor nació en una entrevista en XLFM radio, Jaitt entrevistó a Gordillo y todo siguió con corazones y sonrisitas entre ambos.

Ulises Jaitt contó como nació el amor con la madre de Tomás Holder.

Que dijo Ulises Jaitt sobre su relación con la madre de Holder de Gran Hermano

En diálogo con Teleshow, Ulises contó: “Le hice una entrevista radial la semana pasada, pegamos mucha onda, en la nota nos elogiamos, yo le dije que estaba bárbara, ella me dijo lindo”.

Por otro lado, declaró quién fue el que dio el primer paso: “Empezamos a hablar, la invite a tomar algo cuando viniera a capital. Me dijo que podía este finde que pasó, entonces la invité a mi casa”.

Ulises Jaitt contó como nació el amor con la madre de Tomás Holder.

Sobre el encuentro en su casa, Jaitt contó que fue “un finde hermoso, mucha química. Es una mujer hermosa, dulce, con empatía, energía positiva...” y formalizó la situación: “Nos estamos conociendo”, detalló.

La versión de la madre de Tomás Holder

Gisela Gordillo también se mostró feliz por su incipiente relación con Ulises Jaitt y dio su testimonio en “Intrusos”. “Él me envió un mensaje por WhatsApp hace diez días y yo no sabía quién era, pensé que era un paciente mío”.

Ulises Jaitt contó como nació el amor con la madre de Tomás Holder.

Y continuó: “Me mandó el Instagram, me hizo una nota que estuvo buena, me pareció muy correcto. Y me dijo ‘cuando vengas para Buenos Aires me avisas y vamos a tomar algo’. Yo justo había organizado que quería ir a visitarlo a mi hijoporque hacía un montón que no lo veía. Entonces vine y mensajito”.