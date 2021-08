Ulises Jaitt salió al cruce: “Thelma pidió ayuda y la ayudaron, Natacha pidió ayuda y estaban desbordadas”

Por primera vez, Thelma Fardin accedió a tener una entrevista mano a mano con Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana. Y como integrante del Colectivo de Actrices Argentinas, que la apoyó en su denuncia pública a Juan Darthés por violación, contó porque no salieron a respaldar a Natacha Jaitt cuando fue víctima de un hecho similar.

“Muchos periodistas hicimos críticas al colectivo de Actrices Argentinas al decir que son selectivas con el apoyo o las denuncias y un caso muy fuerte fue el de Natacha, de hecho su hermano Ulises habló de ustedes y contó que intentó comunicarse y le fue muy difícil. Ella era alguien de alto perfil y difícil de ignorar, pero por algo decidieron no apoyarla”, señaló el conductor.

Mientras que la joven actriz respondió: “Es un caso terrible y además el final de Natacha lo fue. Yo no sé tanto del caso porque fue muy en paralelo a mi momento de más exposición y estaba desbordada, creo que todas lo estábamos en ese momento. Es algo que nos duele. Hay casos que dicen que no nos pronunciamos, pero a veces la víctima nos pide que no quieren que tomen relevancia pública”.

Además, aseguró que recibe miles de mensajes a diario y que no llega a responder a todos porque esta enfocada en el juicio en el que se enfrentará a Darthés. Indignado ante esta justificación, Ulises Jaitt salió al cruce en su cuenta de Twitter.

“Por lo menos lo admitió, después de haber mentido el año pasado, cuando dijo que la ayudaron. Thelma pidió ayuda y la ayudaron, Natacha pidió ayuda y las chicas estaban desbordadas, linda sororidad la de Thelma Fardin y su colectivo discriminador. Qué asco estás falsas feministas”, escribió el periodista, que busca Justicia por la muerte de su hermana.