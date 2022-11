Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano, decidió alejarse de los medios y explicó el motivo

Tomás Holder salió en primer lugar de la casa de Gran Hermano 2022, el reality de Telefe conducido por Santiago del Moro del que todo el país habla. Así, el joven rosarino participó de algunos debates y ciclos televisivos, pero hace unas semanas tomó una decisión contundente y se alejó de los medios.

En su cuenta de Instagram, publicó una historia para explicar el motivo de su ausencia: “Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo”.

Tomás Holder en Instagram (Captura de pantalla)

“No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara”, manifestó Holder. De esta manera, reconoció que la popularidad en los medios y en las redes sociales lo afectó bastante y necesitó dar un paso al costado.

Tomás Holder se retiró de una nota en vivo.

Tomás desapareció de la tele luego de haberse sentido incómodo en el ciclo A la Barbarossa. Durante la entrevista, el joven amenazó con abandonar el estudio, molesto por uno de los comentarios que hizo uno de los integrantes del programa conducido por Georgina Barbarossa. Todo comenzó cuando, luego de hablar sobre su dura historia de vida junto a su madre, que lo cuidó sola, lo pusieron en comunicación con Paula Balbi, su novia. La conversación giraba en torno a los planes futuros que tienen como pareja, pero en un momento se cortó el contacto que estaban manteniendo por zoom e, instantes después, Holder se molestó al escuchar un comentario proveniente de una persona que estaba detrás de cámara.

“Digo esto y quizás ya estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo. Siento que...”, señaló Tomás. A lo que la conductora replicó: “¿Estás incómodo?”. “Sí, estoy incómodo porque sigo escuchando de la mesa, recién escuché: ´en tres meses se pelean´, cosas así. Siento que me siguen faltando el respeto, entonces la verdad te digo muchas gracias por invitarme, por el espacio, pero quiero llegar hasta acá. Así que bueno, gracias”, respondió él, y se levantó del sillón y se dispuso a saludar a Barbarossa. Completamente sorprendida, ella le rogó: “No te vayas, un segundito...”. Y lo instó a sentarse nuevamente.

Pero Holder no dio el brazo a torcer: “No, no, igual, Georgina, no quiero hablar más, en serio. Quiero retirarme, no me siento cómodo”. “Bueno, amor, está bien”, contestó la anfitriona, y le preguntó a la producción si efectivamente se había cortado la comunicación con la novia del exconcursante de Gran Hermano, algo que efectivamente había ocurrido. “¿Me sacan esto?”, insistió el joven, haciendo referencia al micrófono que tenía puesto. “Esperame un segundito, tengo que decir una publicidad, tranquilo”, le imploró Georgina. Finalmente el joven se quedó hasta el final del programa.

La salida de Juan Reverdito de Gran Hermano 2022

Este domingo, hubo una nueva eliminación en Gran Hermano. Juan Reverdito abandonó la casa por decisión del público. Al salir, Juan saludó al conductor Santiago del Moro y a su gente que había ido a apoyarlo. También tuvo una videollamada con su hijo que vive en España.

Juan, el último eliminado de Gran Hermano

Apenas vio que el joven estaba al teléfono, el participante rompió en llanto al hablar con Juan Cruz. “¿Qué hacés, pa? Perdón. Perdón por no llegar. Perdón. Perdón por no llegar. Te amo”, dijo entre lágrimas con el muñeco flash de su otro hijo en sus manos y el anfitrión del ciclo, lo consoló: “Tranqui, tranqui hermano”. “Es un juego, y vine a cumplir un sueño. Y no lo cumplí, pero la pasé bien y…”, había dicho muy emocionado.