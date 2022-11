Marianela Mirra lanzó un mensaje que tendría que como centro a La Tora, de Gran Hermano

Este domingo, Juan fue el elegido para abandonar la casa de Gran Hermano 2022. En medio de todo ese revuelo, Marianela Mirra lanzó un tremendo mensaje el cual estaría dedicado a La Tora, una de las participantes más fuertes del reality.

Lo cierto es que la ganadora de GH 2007, que en más de una oportunidad criticó esta última edición, también cuestionó sin nombrar a Lucila Villar, a quien apodaron La Tora por la fuerza que tiene en el juego.

Marianela Mirra

En sus historias de Instagram, por un lado, justo después de que Lucila tuviera una discusión con Alfa por su desagradable frase a Coti, lanzó: “Volvió en rubia la maldita”.

Marianela Mirra y su posteo de Instagram.

Cabe señalar que hace unos 15 años atrás, la “villana” del reality en el que Mirra participó fue Nadia Epstein.

El nuevo posteo de Marianela Mirra sobre La Tora

Tras lanzar el primer mensaje en su Instagram, Marianela Mirra volvió a publicar otras palabras dirigidas a La Tora, de Gran Hermano 2022.

“La Tora se dejó ganas por las emociones, perdiste¡¡¡ No podés mandar de nuevo a Alfa, ya lo engrandecieron, a chuparla ahora, igual lo veo mejor que unos cuantos”, escribió la triunfadora del reality en 2007.

Marianela Mirra y su otro posteo sobre La Tora.

La furia de la Tora de Gran Hermano: gritos, llanto y ¿fulminante?

La salida de Juan Reverdito de la casa de Gran Hermano dejó un profundo dolor, y enojo, entre los integrantes de su grupo. La Tora no aguantó, se cruzó con Alfa en una pelea que incluyó gritos y llanto.

El clima en la casa se cortaba con un cuchillo tras la salida del último eliminado de Gran Hermano, que además ingresaba en el infame ranking de los menos queridos por la gente con uno de los porcentajes más altos de todas la ediciones del reality.

La Tora, una de las participantes más viscerales del certamen, no toleró esto y se cruzó con Walter “Alfa”, mientras preparaban la cena post gala.

La Tora de Gran Hermano.

El conflicto empezó cuando Alfa hablaba con Santiago del Moro sobre las razones por las que tenía que quedarse. En medio de su alocución, la participante intentó interrumpirlo mientras él hablaba de “la broma” que le hizo a Coti sobre el tamaño de su miembro, episodio que le costó la nominación a Alfa tras haber sido sancionado por el mismísimo Gran Hermano, ya que Alfa había logrado no quedar en placa porque no recibió los votos suficientes, por parte de los demás participantes.

El hombre la hizo callar y siguió hablando con Santiago Del Moro, durante la gala. Una vez que terminó todo y Juan ya estaba afuera de la casa, La Tora retomó el tema.

La furia de la Tora tras la salida de Juan

“¿A qué broma te referís cuando hablas de broma?” le preguntó a Alfa en un clima de hostilidad que no se podía disimular. El hombre trató de evitar el conflicto, pero ella insistía. “Ya aburre” llegó a decirle Alfa a Lucila, mientras ella insistía con el tema.

El “tema” es el desagradable episodio entre Alfa y Coti, cuando él hacía expresa referencia al tamaño de su miembro. Por este episodio, que muchos consideran acoso, Gran Hermano sancionó al participante y lo mandó a la placa de nominados, cuando él había zafado de quedar en placa.

“Ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí” soltó Alfa, mientras la Tora asegura que ella estaba hablando como “sociedad”. Tras un fuerte cruce de palabras, la Tora no pudo aguantar más su ira y explotó en la habitación de las mujeres.

Con un fuerte grito y llanto, la Tora cerró con un fuerte insulto hacia el hombre, que seguía en la cocina secándole un cigarrillo a María Laura.

“¿Te dijo algo, te hizo algo?” preguntó Daniela mientras Julieta, que vive colgada de una palmera, lanzó uno de sus divertidos quejidos: “¿Qué pasó? No entiendo nada?”.

La escena terminó con Lucila, la Tora, en la puerta del confesionario, completamente sacada y con la cara desencajada de furia.

Según Agustín, que después entró al confesionario, ella ya habría hecho la espontánea. En las redes muchos especulaban con que la participante había hecho la nominación conocida como “fulminante”, pero aún no se informa si está habilitada.