Ulises Jaitt reveló que se encontró nueva evidencia en el caso por la muerte de su hermana Natacha

Entrevistado por Juan Etchegoyen para Mitre Live, Ulises Jaitt sorprendió al revelar que se encontraron nuevas evidencias en el caso por la muerte de su hermana Natacha Jaitt el 23 de febrero de 2019.

La mediática fue encontrada sin vida en una habitación del salón de fiestas Xanadú, ubicado en Villa La Ñata, en la zona norte de la Provincia de Buenos Aires.

Ulises comentó que Alejandro Cipolla dejó de ser el abogado a cargo de la investigación y, en su lugar, ahora está Silvana Ianielo quien encontró “algo muy importante y clave en la causa”, según palabras del conductor radial: “La mochila de Natacha aparece en el procedimiento judicial escrita en dos lados distintos. Estamos hablando de un error garrafal. La mochila no tiene patitas, no puede trasladarse de un lado a otro”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Está escrito como que la mochila aparece en planta baja en el salón Xanadú cuando (Raúl) Velaztiqui Duarte entrega el DNI de Natacha a la policía cuando llegaron. Y después en el procedimiento judicial, la mochila aparece en el baño al lado de la habitación donde terminó fallecida Natacha con la foto de la mochila en el baño”, dijo el entrevistado a Mitre Live.

“Esto es un escándalo, es algo insólito. Estamos hablando de un fallido procedimiento judicial. Es una vergüenza. Con qué seriedad puede tomar uno el procedimiento judicial al encontrar este error judicial garrafal. No lo puedo creer. No podes detallar un objeto en dos lados distintos”, señaló Ulises ante el descubrimiento que hizo su nueva letrada.

Con esta novedad el conductor de radio agregó: “Se va a hacer una presentación judicial al respecto para que alguien nos dé explicaciones de esto. Es tremendo. Esto habla de la corrupción que hay. Yo sé que hay corrupción. No quieren investigar. En esta causa no tenés ningún imputado. Trabaron el análisis del pelo. No llamaron a nadie a indagatoria. La tablet sigue sin poder desbloquearse de manera completa”, finalizó muy molesto Jaitt quien actualmente tiene a su cargo al hijo menor de la mediática fallecida.