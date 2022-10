Tomás Holder, primer eliminado de Gran Hermano, habló sobre la denuncia por violencia sexual: “No la conozco”

Tomás Holder es uno de los personajes más polémicos del nuevo ciclo de Gran Hermano 2002. A pesar de haber convivido pocos días dentro de la casa, el joven resaltó por diversos temas que lo llevaron a ser noticia.

En el día de ayer, durante el programa A la tarde se dio a conocer una grave denuncia en su contra. Una ex pareja del primer eliminado del reality realizó una denuncia en su contra por tener actitudes violentas en la intimidad.

Tomás Holder y un mano a mano con Santiago del Moro (Captura de pantalla)

Durante la transmisión del programa televisivo, Lucas Bertero desarrolló su papel de panelista y dio detalles al respecto. “Tengo información de una persona que lo conoce a él, que me dice que vivió la relación con él y que muchas veces tuvo ganas de hacer una denuncia, pero que su cuerpo y lo que él la intimidaba, se lo impedía”, aseguró además de detallar que la víctima tiene miedo de hablar.

“Él tendría ciertas prácticas sexuales en la intimidad violentas”, señaló el panelista hablando de una forma potencial de acuerdo a lo dicho por la vícitima, lo cual aún no se confirma.

El problema de salud que afecta a Tomás Holder.

Bertero hizo hincapié en el hecho de que la mujer nunca se animó a hacer la denuncia hasta ahora. “Todo lo que estamos viendo no es nada a comparación de lo que es esta persona en realidad”, sumó según lo averiguado.

Qué dijo Tomás Holder sobre la denuncia en su contra

Otro medio de comunicación charló en exclusiva con el ex participante de Gran Hermano y él aseguró: “No la conozco, yo sé muy bien quiénes fueron mis novias”.

Tomás Holder, primer eliminado de GH 2022 / Instagram

“Yo no soy así. Ahora todos saldrán hablar de mí y se dirán muchas cosas que no son verdad”, remarcó el joven y aseguró no tener la necesidad de agredir a nadie físicamente.

“Uno en su sexualidad con su pareja si es consentido hace lo que quiere y yo, si bien me encanta el sexo, siempre tuve límites. Soy un chico muy respetuoso y cuando me dicen no es no. Cualquier mujer que ha estado conmigo puede decir que soy muy respetuoso”, sostuvo Tomás.

Para terminar, Holder agregó que escuchó un audio de la denunciante y no reconoce su voz. “Estoy tranquilo porque sé que no es verdad esta denuncia”, sentenció.