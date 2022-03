Sabrina Carballo y Chanchi Estévez lloraron al recordar su romance: “Si necesita un órgano, se lo doy”

En el segundo día del reality del Hotel de los Famosos, hubo un sentido e incomodo cruce entre dos participantes: la actriz Sabrina Carballo y el ex futbolista Chanchi Estévez, quienes fueron pareja durante cinco años. Chanchi reveló que se separaron porque la relación “se desgastó” y la actriz sorprendió al decir que daría “un órgano” por su ex.

Sabrina Carballo es una de las 16 participantes del Hotel de los Famosos, el nuevo reality show de El Trece. En la emisión de este martes, la actriz participó de el juego de la ruleta, presentado por la conductora Pampita Ardohain y José María Muscari. Sabrina hizo girar la ruleta y le tocó la consigna “deseo”.

Luego de que Muscari le consultara sobre a quien de sus compañeros deseaba, la actriz se hizo la desentendida y habló sobre si tiene pareja afuera del hotel: Sabrina aseguró que nadie la esperaba. De esta forma José María comenzó a indagar sobre la frustrada relación con el Chanchi hace 15 años, con quien estuvo en pareja durante cinco años.

Sabrina tiene 39 y es conocida por sus actuaciones en Verano del 98, Son amores, Señores papis, entre otras

El ex futbolista fue quien tomó la palabra y habló sobre la pasada relación amorosa. “Se desgastó”, explicó el Chanchi, notablemente emocionado. “No me gusta hablar mucho de mi vida privada, pero lo importante es que el amor nunca se terminó. Él es mi familia. Si mañana necesita un órgano se lo doy” dijo Sabrina, muy emocionada.

“¿Alguno de los dos quedó con el corazón roto?” consultó Pampita. “No, pero no quiero hablar de esto, porque yo lo re quiero a él y yo siento que le rompí el corazón. Y me dio más culpa…Los dos nos sentimos muy mal” reveló Sabrina. El Chanchi, muy conmovido, añadió: “Lo que pasa que yo la quiero mucho, soy un tipo que me emociono”.

Maximiliano tiene 44 y fue campeón en el recordado título de Racing con Mostaza Merlo a la cabeza en 2001

Para finalizar, Muscari aprovechó lo que dijo Sabrina para bromear. “Hubo una declaración que hiciste vos, Sabrina, a la que hay que tenerle cuidado. Dijiste ‘si me pide un órgano se lo doy’ y él puede pedirte un órgano sexual” cerró el director de teatro, sacándole una sonrisa a todos.