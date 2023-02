El desgarrador relato de Flor Moyano en la denuncia por abuso contra Juan Martino en El Hotel de los Famosos 2

La influencer Flor Moyano denunció a Juani Martino, el hermano de Majo Martino, por haber abusado de ella en el reality El Hotel de los Famosos.

Según lo denunciado por Moyano, fue en un lugar donde no los tomaban las cámaras. Pero, aparentemente, habría testigos del hecho y la joven decidió llevar el tema a la Justicia.

Este jueves, en LAM, Ángel de Brito leyó el texto de la denuncia al cual tuvo acceso, en donde está incluido el desgarrador relato de Florencia Moyano.

El relato de Florencia Moyano en la denuncia contra Juan Martino

“Vengo por la presente a instar formal denuncia penal por la comisión de delitos de abusos reiterados, abuso sexual con acceso carnal, contra el señor Juan Manuel Martino”, comienza la denuncia.

“El denunciado en una ocasión pasó cerca de mí y me manoseó la cola. Este fue el acto que comenzó a doblegar mi voluntad y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas”, agregó.

Flor Moyano denunció a Juani Martino, el hermano de Majo Martino, por abuso sexual.

Otro hecho relatado por Moyano fue: “Un día, estábamos en la pileta en grupo, en unos inflables, y Juan me metió el pie en la cola. Me puse muy mal, lo expuse. Él se enojó y me comenzó a insultar con mucha violencia”.

“Juan quería dormir conmigo, pero yo quería dormir sola. Para no generar un conflicto y que no se enoje, me acostaba con él un rato y después, me iba a mi cama”, explicó.

“Pero siempre que me acostaba con él, Juan quería aprovechar la situación para tocarme con su miembro, para intentar manosearme y demás. Todo esto delante de todos los demás”, agregó.

Juan Martino

Y relató otro hecho: “En el baño, me realizó sexo oral y me penetró con su miembro sin mi consentimiento y sin protección. Esa situación me derrumbó. Fue el peor momento de mi vida. Jamás pensé que me iba a suceder algo así”.

“Finalmente, el 24 de noviembre de 2022 me voy a dormir, viene al cuarto y me pregunta que me pasaba. Nos acostamos en mi cama y me dice que me quiere sentir y le digo que no, que había cámaras, y él me dice que las cámaras no grababan”, detalló Moyano.

“Sin darme tiempo para contestar, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar. Yo estaba en shock”, continuó.

“No me movía y no quería que vean que estaba pasando eso. En ese momento reinó en mí el dominio de este agresor sexual”, añadió.

Para cerrar, explicó la actitud del productor del reality. “A los minutos entró Nicolás, el productor, y tiró preservativos. Yo tenía tanta vergüenza y humillación que lo único que quería hacer era ir al baño, pero tenía miedo que venga él. Decidí dormir y llorar”.

Flor Moyano se expresó sobre la denuncia en redes sociales: “Los días más díficiles de mi vida”

En cuanto a redes sociales, la influencer habló por primera vez en su cuenta de Instagram, donde contó que vive el peor momento de su vida.

“Agradezco a todas las personas que se comunicaron para brindarme su apoyo. Y solidarizarse conmigo. Me encuentro transitando una situación extremadamente delicada de la cual espero salir pronto”, expresó.

Flor Moyano se expresó en redes sobre la denuncia

“A los amigos, periodistas, seguidores, les pido entiendan y puedan ponerse en mi lugar. Estoy viviendo los días más difíciles de mi vida”, agregó.

“Me voy a mantener al margen de cualquier clase de situación que pueda exponerme y agudizar mi dolor. Les ruego que ante cualquier inquietud se contacten con mi abogado Roberto Castillo”, concluyó.