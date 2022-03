Paula Chaves habló por primera vez sobre la China Suárez: “Yo no le dije sor... a nadie”

Paula Chaves rompió el silencio acerca de su pelea con la China Suárez, luego de varios meses sin dar declaraciones. “Me causa mucha tristeza todo” dijo la esposa de Pedro Alfonso, en una nota con LAM. En el escándalo del WandaGate, la modelo tomó partido por Wanda Nara, ya que es la hermana de su amiga Zaira y decidió alejarse de la ex de Benjamín Vicuña.

El escandalo del WandaGate dejo consecuencias en varias relaciones del mundo de la farándula: no solo puso en jaque la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi, sino también la de su hermana Zaira con Jakob Von Plessen. Además, Eugenia “China” Suárez se distanció rápidamente de Icardi y a la vez de Nicolás Furtado, con quien tuvo un corto amorío. Otra relación de la “China” que destruyó este escándalo fue su amistad con Paula Chaves.

La esposa de Pedro Alfonso dio una entrevista con un cronista de LAM – América TV (Los Ángeles de la Mañana) y contó sus sensaciones acerca del escandalo y el posterior distanciamiento con la China. “Sin nombrar a nadie, ¿es cierto que hubo una fractura ahí?” consultó el cronista. “A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda” dijo Paula.

“Trabajé muchos años haciendo Este es el show, donde se tocaban estos temas, y el que trabajó conmigo te puede decir que me incomoda hablar del otro, opinar sobre su vida. Como que no me siento cómoda ahí” agregó.

Además, dijo: “No me gusta verme en los titulares de las noticias por cosas que encima no son mías. No tengo nada que ver. La verdad es que me causa mucha tristeza todo, pero no es mi tema. No estoy enojada ni mucho menos, no me pelé con nadie. Simplemente pasaron muchas cosas íntimas, más allá de esto que no están buenas y que me apenan”.

Para finalizar, la conductora bromeó junto con el cronista y le dijo que iba a lanzar una frase polémica en el cierre. “Yo no le dije sor… a nadie” dijo, desmintiendo la versión de Yanina Latorre cuando arranco el WandaGate, quien sostuvo que Paula le dijo a La China que era un sor… por haber estado con Mauro Icardi.