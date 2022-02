Fuerte mensaje de la ‘China’ Suárez, tras su pelea con Paula Chaves: “Me alejé de lo que no suma”

Eugenia la “China” Suárez lanzó un fuerte mensaje en sus redes: “me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume”, un día después de que se revelará que dejó de seguir en Instagram a su ex amiga Paula Chaves. Este duro mensaje más el gesto de ayer confirmaron el fin de la amistad entre las rubias. Después de años de cercanía y momentos compartidos, Paula se alejó de la “China” luego del escandalo del WandaGate, ya que la esposa de Pedro Alfonso es la mejor amiga de Zaira Nara.

El escandalo del WandaGate dejo consecuencias en varias relaciones del mundo de la farándula, no solo puso en jaque la pareja de Wanda Nara y Mauro Icardi, sino también la de su hermana Zaira con Jakob Von Plessen. Además, Eugenia “China” Suárez se distanció rápidamente de Icardi y a la vez de Nicolás Furtado, con quien tuvo un corto amorío. Otra relación de la “China” que destruyó este escandalo fue su amistad con Paula Chaves.

La conductora Paula Chaves tiene una gran relación de amistad con Zaira Nara, desde sus inicios como modelos. En el escandalo por la supuesta infidelidad de la China Suárez con Icardi, la modelo tomó partido por Wanda, ya que es la hermana de Zaira y decidió alejarse de la ex de Benjamín Vicuña.

A pesar de que las especulaciones eran grandes, faltaba un gesto o una palabra que confirmara al todo la ruptura en la amistad entre Chaves y Suárez. La periodista Estefanía Berardi dio cuenta de que la “China” no sigue más en su Instagram a Paula Chaves. A pesar de esto, la esposa de Pedro Alfonso si continúa siguiendo a Eugenia.

La prueba de que Eugenia dejó de seguir a Paula en Instagram

Paula continua siguiendo a la China en Instagram

Sumado a esta reacción de la “China”, esta tarde la actriz subió una foto a su cuenta de Instagram con un particular mensaje, que pareció ir dirigido directamente al conflicto con Chaves. “Me aleje y me voy a seguir alejando de todo lo que no me sume” escribió Suárez.

La actriz lanzó un sugerente mensaje ¿para Paula Chaves?

En noviembre pasado, Paula habló sobre el WandaGate en Cortá por Lozano y prefirió no meterse en el barro. “Es horrible lo que pasó, pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo, pero no es mi tema y no puedo opinar ni hablar, ni nada”, explicó la conductora en su momento. Pero después, cuando Vero Lozano le preguntó si era más amiga de Zaira, Paula dijo: “Zaira es la madrina de mi hija y yo la amo”.

LAS DECLARACIONES DE LA CHINA, EN REFERENCIA A LA PELEA CON PAULA

En noviembre del año pasado, Eugenia Suárez rompió el silencio en una entrevista con Alejandro Fantino, un mes después del WandaGate. En un momento de la charla, el periodista le consultó si esperaba que algunas amistades la defrauden, luego del escandalo. “Cuando alguien te defrauda es porque evidentemente no lo esperabas. No esperas que sea así. Que puedas pensar que hay amigos que te banquen más o menos es otra cosa…” expresó la China.

“Pero tengo a mi mejor amiga Agus desde los dos años y sigo teniendo la misma gente hace mucho tiempo, y no me interesa hacer amigos nuevos. Creo que la gente se asusta porque tienen pánico que hablen mal de ellos. Y yo no tengo ese miedo, y menos por un amigo. A mí no me importa nada, a mis amigos los banco donde sea y cómo sea” dijo Eugenia. A pesar de no nombrarla, estas declaraciones despertaron las especulaciones de si estaba hablando de Paula Chaves.

Ex amigas: Paula Chaves y Zaira Nara rompieron su amistad con la China Suárez.