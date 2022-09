Rusherking sorprendió con un adelanto de “Perfecta”, el tema que le dedica a la China Suárez

Rusherking y Eugenia “China” Suárez son la pareja del año y siempre tienen una razón para ser noticia. Hace algunos días, el cantante comunicó que estaba trabajando en una nueva canción y hoy lanzó el adelanto que dejó atónito a sus seguidores.

“Pongan corazones rosados”, era el mensaje que Rusher siempre comentaba en sus redes sociales, pero nadie entendía cuál era la razón. Unos días después publicó un posteo en Instagram donde se lo ve señalando un póster de “Perfecta”, su nueva canción.

Rusherking adelantó Perfecta

Las sorpresas comenzaron ese día porque la protagonista del cartel que apareció en todo Buenos Aires es la China Suárez. Sin dudas, el ex novio de María Becerra quiso homenajear a su actual pareja y pensó en ella para su nueva canción.

Hoy estrenó en Youtube un pequeño adelanto de sobre qué trata su próximo éxito y dejó muy sorprendidos a sus fanáticos. En un video de menos de un minuto, aparece Tomás pegando los pósters por toda la ciudad y, en cada ocasión, un hombre se acerca a darle consejos que van en contra de su enamoramiento.

Rusherking adelantó Perfecta

La gran sorpresa es el crossover que presenta el adelanto, ya que el hombre que protagoniza el video junto a Rusherking es Yayo Guridi, el famoso comediante. “¿No será mucha carga para tu camioncito?”, es la primera frase que Yayo comenta haciendo referencia a los comentarios negativos que le llegaron al cantante cuando se hizo pública su relación con Suárez.

Durante todo el clip de 58 segundos, Yayo se encuentra al joven realizando la misma acción y vuelve a recomendarle dejar su amor de lado. En el último encuentro, ambos coinciden en que la mujer es “Perfecta”, tal cual se llama la nueva canción que estrena el próximo jueves.

La declaración de amor de la China Suárez a Rusherking

Tras recorrer y acompañarse en un viaje a Nueva York, Eugenia “China” Suárez y Rusherking volvieron a Argentina y siguieron compartiendo momentos juntos. El trapero brindó un show en San Nicolás y su pareja compartió un video declarándole su amor.

“Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él. Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien”, comienza diciendo en el posteo.

Posteo de Suarez

“Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca. Hoy te admiro y quiero más que ayer, y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando @silvitinacanal me manda estos videos. Sos grande arriba y abajo @rusherking”, cerró.