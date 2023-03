Roberto Piazza habló de “calentura momentánea” por el caso Jey Mammon y Diego Ramos salió a cruzarlo

Este domingo protagonizaron un tenso momento Diego Ramos y Roberto Piazza cuando el actor cruzó en vivo al diseñador de moda tras escucharlo justificar que “acostarse” con un menor de edad puede ser “una calentura momentánea”, según informó Minuto 1.

Roberto Piazza fue muy cuestionado luego de defender y justificar las acciones que podrían haber sido realizadas por Jey Mammón y esto desató un fuerte cruce con Diego Ramos.

La discusión se dio durante el programa Estamos a Tiempo Extra, conducido por el propio Diego Ramos en el Canal América. En este marco, Piazza fue invitado para hablar sobre sus declaraciones recientes en la que hizo referencia al caso de Jey y Benvenuto y cuando le preguntaron por sus dichos anteriores, en los que había dicho que iban a quedar “dos vidas destruidas” tras la denuncia, y ratificó: “Si el caso de Jey haya sido una calentura momentánea son dos vidas destruidas”.

“¿Una calentura momentánea haberse acostado con un chico menor?”, le repreguntó Ramos inmediatamente y visiblemente sorprendido. “Sí”, confirmó Piazza. “Es fuerte, dicho así es como muy fuerte”, manifestó el actor sorprendido por lo que escuchó.

Ramos continuó con su respuesta hacia Piazza y dijo: “Pero se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea”. Si hablo de ‘calentura momentánea’ me imagino a un alguien acostándose con un par, con un adulto. Acostase con un niño de 11, 12 o 13 años no es una ‘calentura momentánea’, es un delito, es una aberración, es cualquier cosa menos una calentura”, sentenció el conductor.

“Es un delito, total y absolutamente”, coincidió Piazza, pero aclaró que “como no hubo juicio” en el caso de Jey Mammón “no se puede decir las verdades de lo que pasó”.

Aun así, Piazza se refirió a que en 2021 Juan Martín Rago, el verdadero nombre de Mammón, fue sobreseído de la causa un año después de que Benvenuto presentara su denuncia.

Según la versión que brindó el joven, la presunta agresión se dio cuando él tenía 14 años, pocos meses antes de cumplir los 15, momento en el cual estableció contacto con Rago a través de un amigo en común que le pasó su número de teléfono.

Fue entonces que ambos comenzaron a hablar telefónicamente por una situación de crisis familiar que estaba atravesando Benvenuto, quien se solía escapar de su casa. Luego, comenzaron a verse personalmente.

El joven en su relato contó que fue el 16 de septiembre de 2007 la noche en la que se quedó a dormir en la casa de Jey Mammón, quien en aquel entonces tenía 32 años. Cuando se despertó se dio cuenta de que ambos estaban desnudos. Benvenuto asegura que ya había sido abusado antes y, según declaró en la causa, luego de pasar la noche en la casa del conductor se dio cuenta de que tenía algunos signos parecidos a los de “la primera vez que fue abusado sexualmente”.

La semana pasada Mammón rompió el silencio y a través de un comunicado habló de “un episodio falso en gran parte de su contenido”, y señaló que la denuncia es “una persistente campaña de acoso y difamación” contra él.

“He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreseyó y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en este caso, y frente a la justicia ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Ruego a dios fluya, se exponga y se conozca la verdad”, expresó el artista quien decidió publicar su descargo en todas sus redes sociales.