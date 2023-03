Un cineasta español contará la historia de Lucas Benvenuto en una película documental

Sin lugar a dudas, el caso que surgió entre Lucas Benvenuto y Jey Mammón ha provocado gran revuelo en los medios de comunicación argentinos. Más allá de esto, el caso ha llegado tan lejos que, desde América TV, confirmaron que un cineasta español llevará la historia del joven a la pantalla grande.

Lucas Benvenuto, el joven que denunció mediaticamente a Jey Mamon.

Según se dio a conocer, el encargado sería David González, quien dialogó con Karina Mazzocco en su programa “A la tarde” y comentó: “La historia empezó hace 2 años cuando vi las noticias de Lucas y lo contacté. En aquel entonces él me había propuesto convertir su historia en una película para que se conozca la verdad sobre su historia”.

Mucho tiempo después, Benvenuto se contactó con el trabajador cinematográfico y le consultó sobre la posibilidad de llevar a cabo el trabajo esta vez. “Ayer me llamó, me dijo que volvió a salir en los medios por este tema y considero que es el momento de hacer la película para que de una vez por todas se sepa la verdad”, aseguró.

Benvenuto tenía 14 años cuando mantenía una presunta relación consensuada con Mammon, de 34. Foto Instagram: jeymammon / lucasbenvenutoo

Así mismo, David González aseguró que ha tenido mucho tiempo para estudiar la historia del caso: “Yo leí su libro, me lo hizo llegar hace dos años cuando comenzamos a hablar y es muy duro, no lo he podido terminar de leer”.

Más allá de cada uno de los detalles que Lucas expresó en su libro, González comentó que no está seguro si Jey Mammón aparece nombrado en el libro porque no pudo terminarlo “por la dureza de la historia”. “Las barbaridades que le pasaron a Lucas son muy difíciles, no sé cómo lo vamos a hacer pero es un reto para mí poner todo lo que le sucedió”, concluyó..

El tuit que compromete a Jey Mammón

En paralelo a esto, Jey Mammón ha sido el foco de la atención de muchos medios que han estudiado distintos momentos de su vida para dar con algún detalle que lo involucre o no en el caso en el que fue denunciado.

Jey Mammon tiene covid y será reemplazado por Lizy Tagliani (Captura de pantalla).

Por esta razón, este viernes en el ciclo de “Intrusos” mostraron un mensaje en Twitter que el propio conductor de televisión compartió en el año 2011 y lo compromete seriamente.

Tuit polémico de Jey Mammón.

“Anoche soñé que @julietacam venía a mi casa y se iba. Acto seguido aparecía Lucas mi ex y garch... zarpado. Por qué soñé esto?”, escribía el conductor en la red social el 22 diciembre de 2011 por la mañana.