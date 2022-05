Jey Mammón tuvo la aparición de su papá en el vivo de “La peña de morfi” y se quedó petrificado

Este domingo, Jey Mammón se puso nuevamente al frente de “La peña de morfi” y algo especial le sucedió justo cuando estaba contando que regresaría al teatro. Visiblemente movilizado, el conductor frenó todo y contó que acababa de vivir una experiencia sobrenatural.

El humorista tomó como señal que, justo cuando él contaba su nuevo proyecto laboral, su padre Roque se le apareciera. El señor falleció en enero de 2021.

Hace unos días, Jey reveló que la flor diente de león o panadero, como le dicen algunos, tiene un significado muy especial para su familia. Y justamente cuando estaba en el vivo del ciclo de Telefe voló una por el estudio.

“Pasó un panadero, o sea, pasó mi papá, Roque. Perdón. Cada vez que pasa un panadero....Perdón”, dijo emocionado y asombrado el conductor del programa.

Con voz entrecortada y con sus compañeros de programa abrazándolo, Jey Mammón respiró y confió: “Es el panadero o diente de león. Perdón, es que está súper presente en la historia que cuento en el teatro. Perdón, me emocioné”.

“Lo que cuento en el teatro es la historia de cómo llegué hasta acá. Desde el catequista hasta acá. Perdón, me quedé un poco raro”, reconoció el artista que siente que su papá le da señales desde el cielo.

“Mi viejo murió, pero recibo sus señales, por eso no soy un negador y creo en la trascendencia, lo que pasa es que no sé cómo es y creo que nadie lo sabe, entonces cuando alguien me lo quiere explicar, me pregunto cómo lo sabe, dónde estuvo, de dónde viene”, dijo en una entrevista con La Nación hace algunos meses atrás.

Sobre la historia familiar relacionada a los panaderos, contó: “Me sucede algo con los panaderos voladores o dientes de león. Con mi familia siempre veraneábamos en Mar del Plata y mi viejo venía los sábados y domingos, porque el resto de la semana trabajaba. Nuestro juego era que yo tiraba al aire un panadero en Mar del Plata y él lo recibía en Buenos Aires. Cuando el sábado venía a vernos, siempre sacaba un panadero del bolsillo y me decía que era el que yo había lanzado al aire en Mar del Plata”.

“Veo un panadero y siento su presencia, y te puedo asegurar que he visto panaderos en situaciones muy extrañas. Me han aparecido panaderos arriba del piano, dentro del estudio de televisión”, aseveró.

Jey propuso un programa al estilo de Jimmy Fallon donde comparte anécdotas, música y charlas con sus invitados de todos los ámbitos artísticos.