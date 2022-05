Lali Espósito y Justina Bustos subieron fotos dándose besos pero se arrepintieron y las borraron

Lali Espósito es la chica del momento, acaba de llegar a la Argentina después de romperla en los Premios Platino donde además de cantar y bailar, fue la co-conductora de la gala. Protagonizar “Sky rojo” hizo que se robara el corazón de los españoles pero también de los argentinos que la siguen por todos lados.

Ya en el país, la actriz y cantante se juntó con su gran amiga Justina Bustos y de esa reunión se está hablando mucho porque las chicas se tomaron algunas fotografías pícaras que compartieron en las redes pero que luego borraron.

Lali publicó una toma en la que sale a los besos con su colega protagonista de “ATAV 2″ y claro, la blonda la siguió. Aunque después se arrepintieron de las publicaciones.

Pero claro, los usuarios de las redes sociales siempre están atentos a todos y las fotos se viralizaron a pesar de ya no estar activas en las cuentas oficiales de las actrices.

Lali Espósito y Justina Bustos publicaron unas fotos que luego borraron

No es la primera vez que la cantante y la actriz se sacan fotografías que publican a las redes y que luego consideran inapropiadas para hacerlas públicas. Ya han borrado historias de Instagram.

Lali Espósito y Justina Bustos, una amistad de años y ¿de besos?

Cuando el 2020 llegaba a su fin, Lali Espósito y Justina Bustos se encontraron en España; la también cantante estaba filmando la primera temporada de la serie de Netflix mientras que la ex “Las Estrellas” estaba saliendo de la terrible experiencia de estar aislada en la isla Mauricio, en África Oriental, por dar positivo de covid durante 33 días seguidos.

“Un día la llamo por teléfono y le digo Lali ‘estoy destruida, creo que me va a hacer muy bien tomarme un café con vos y que me des un poco de fuerza’. Así fue, me voy a su casa y empezamos a charlar, le cuento mi experiencia y me dice ‘Justina vos no podés estar sola hoy, te quedás acá’”, comentó Justina en una entrevista para “Perros de la calle”.

Justina Bustos y un polémico vestido

Justina Bustos, en el hospital africano en el que debió aislarse (Gentileza, Justina Bustos)

Lali Espósito en la alfombra roja de Los Premios Platino

Lali Espósito en una escena de Sky Rojo, en España.