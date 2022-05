Cuál es el signo del zodíaco que más se ensucia

Los astros nos ayudan a saber quiénes son personas divertidas, enamoradizas o quienes poseen una personalidad fuerte, de liderazgo y también a los que menos cuidan su apariencia física.

El horóscopo de hoy está dedicado al signo del zodíaco que más se ensucia, al más sucio de todos porque no entiende el disfrute de darse una ducha larga. No le importa asistir a una reunión con zapatillas manchadas, por ejemplo.

Aries, el signo del zodíaco que más se ensucia

Quienes nacieron en Aries no son coquetos y suelen no prestarle atención a los detalles de la ropa, los looks para salir de casa. Suelen estar al aire libre y no ven donde pisan.

El signo del zodíaco que más se ensucia es Aries. Le siguen Tauro y Leo

No brillan en los eventos sociales porque no les gusta ser el centro de la fiesta y, por ende, no se preocupan por cómo lucirán. Además, cuando comen, no tienen las precauciones para notar si se mancharon o no.

Son de posponer la ducha para “dentro de un rato” y terminan olvidándose que debieron higienizarse. No suelen ir a la peluquería ni a la barbería, no les gusta gastar dinero en perfumes, por ejemplo.

Tauro y Leo, los otros signos del zodíaco que más se ensucian

Los nativos de Tauro suelen abandonar su propia apariencia porque saben que son dueños de un encanto natural. Su personalidad es magnética, por lo que su exterior puede quedar en segundo plano.

Creen que una cosa tapa la otra y no, su imagen y presentación sin manchas es relevante para los otros.

Los seres de Leo ponen excusas para no entrar a darse un buen baño o lavar la ropa con agua y jabón; en verano porque suelen estar en piletas y en invierno porque hace frío.

El tema es que el tiempo se les pasa y se olvidan que deben higienizarse y limpiar sus cosas.