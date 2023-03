El conmovedor posteo de Lucas Benvenuto tras la denuncia contra Jey Mammón: “Carta al niño que alguna vez fui”

Lucas Benvenuto es víctima de uno de los casos más aberrantes de pedofilia del país y en 2020 se animó a contar su historia en una entrevista con Infobae. Tras la reciente detención de Marcelo Corazza, primer ganador y actual productor de locaciones de Gran Hermano, volvió a aparecer en “A La Tarde” (América TV) y, al dar su testimonio, denunció públicamente al conductor Jey Mammón por un hecho ocurrido cuando Lucas era menor de edad.

La vida de Lucas no fue nada fácil, a los cuatro años fue víctima de abusos intrafamiliares y a sus 11 años fue corrompido por un miembro de la banda de los “boy lovers” que giraba alrededor del psicólogo Jorge Corsi.

Tras la enorme repercusión que tuvo su denuncia a Jey Mammón por abuso sexual y tras el descargo del conductor, Benvenuto volvió a expresarse en sus redes sociales con un sentido posteo.

“Acá voy a estar cuando te sientas solo, cuando tus horas oscuras opaquen tu sonrisa, cuando el sendero por el que caminas pierda sus colores. Acá́ voy a estar cuando sientas que todo pierde sentido, cuando no te entiendas. Acá́ voy a estar cuando el sol se deje de asomar por tu ventana, cuando la tristeza te absorba”, comenzó el chico en Instagram.

El joven que denunció a Jey Mammón se abrió en redes sociales.

“Acá voy a estar cuando tus lágrimas caigan y te quedes sin fuerzas, cuando los recuerdos te engañen. Acá́ voy a estar cuando no puedas dormir y las pesadillas se apoderen de tus sueños, cuando no quieras apagar la luz, cuando el silencio te acose. Sin que me lo pidas, acá voy a estar”, continuó.

El joven que denunció a Jey Mammón se abrió en redes sociales.

Finalmente, Lucas Benvenuto se apoyó a sí mismo y sacudió de sentimentalismo a los internautas: “No te voy a dejar atrás sin antes regalarte la verdad, tu verdad. Yo te voy a cuidar y proteger como nunca nadie lo hizo antes porque ese es mi trabajo, traerte de nuevo del lugar donde te robaron los años más importantes de tu vida. Carta a ese niño que algún día fui”.

Entre las repercusiones de sus casi 30 mil seguidores se notó una gran muestra de afecto y apoyo para Benvenuto. “Somos muchos los que estamos acá, vamos a acompañarte, no te vamos a dejar solo”, “No estás solo, estamos acá para gritar tu verdad. Te abrazo muy fuerte”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en el posteo.

El joven que denunció a Jey Mammón se abrió en redes sociales.

Marcelo Corazza contactó a Lucas Benvenuto por internet

Las horas de los recordados cibercafés lo llevaron a Lucas a lugares oscuros y fue también a través de un chat de Messenger que Marcelo Corazza, detenido por trata de personas y corrupción de menores, se contactó con él, mantuvo charlas sexuales y le pidió fotos íntimas.

“Yo hablaba con Marcelo cuando tenía 14 años, a través de una aplicación. Me mandó fotos y mantuvimos conversaciones sexuales”, comentó el muchacho en una entrevista.