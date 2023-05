Revuelo por la canción ultra K de Daddy Brieva: “Choripaneros a mi alrededor”

El reconocido actor kirchnerista comenzó su programa en C5N con una reversión de la canción “Mil Horas” de Los Abuelos De La Nada pidiendo por la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia en las elecciones 2023: “Y todo el pueblo grita Cristina 2023″.

En el programa “Peronismo para todos” que conduce Brieva cantó su propia versión del tema expresando su ansiedad pidiendo que Cristina se presente en las elecciones, aunque hace algunos días en una entrevista para el mismo medio con el periodista Pablo Duggan reafirmó su decisión de no hacerlo.

“Me pregunto cuando sale a hablar la jefa, tengo una remera de Perón, vos una de Evita, choripaneros a mi alrededor y todo el pueblo grita Cristina 2023″ dice el primer verso de la canción. En las redes sociales causó revuelo. Muchos usuarios expresaron que les dio vergüenza ajena escucharlo, mientras que otros repudiaron la versión de la canción: “Que horrible que degraden de esta forma esta canción” escribió uno de los internautas.

“Es que te esperé por tu candidatura, por horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estoy proscrita, así no puedo” y continúa cantando “en el circo judicial, vos sos la estrella y esos jueces juegan al pádel con los macristas, cuando se juntan son una gran mafilia”.

Dady Brieva abrió su corazón: “Estoy desilusionado; Cristina, ¿por qué no nos hablás?”

En la última emisión de “Peronismo para todos”, el ex Midachi hizo una especie de análisis del panorama del peronismo mientras entrevistaba al cura Francisco “Paco” Olveira, quien forma parte del grupo “Opción por los pobres”. El sacerdote dijo que el de hoy es un momento de mantener la esperanza y la fe pese a que muchas veces “el propio sacrificado” termina comprando un “discurso oficial” que le resulta contraproducente.

Dady Brieva: "Cristina, ¿por qué no nos hablás?" (Captura C5N)

“Hay que seguir apostando al encontrarnos, a salir a la calle, a no resignarnos y seguir apostando a eso”, planteó el religioso.

Dady Brieva expresó su pesar por la situación del oficialismo y manifestó: “Siento que no movemos la aguja. La verdad es que yo no tendría que hacer lo que voy a hacer, pero estoy un poquito desesperanzado, la verdad es que me tengo que calmar y volver a cargar las pilas solo”.

“Me desilusionan mucho, me desilusionan los dirigentes, me hincho las pelotas, me dan ganas de putearlos, de decir la conch..., de decir de todo”, agregó.

Dady se definió a sí mismo como un “perro” de Cristina.

“Cristina, ¿qué mierda?, ¿por qué no hablás? Decí algo, si ladramos o no ladramos, somos perros de Cristina, pero no nos dice ni cáchele ni hágase el muerto”, declaró el humorista.