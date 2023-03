“La Chipi” defendió a Dady Brieva por el supuesto cobro de $15 millones en La Rioja y no descartó irse del país

Mariela “La Chipi” Anchipi salió a defender a su esposo Dady Brieva, luego de lo que acusaran de cobrar más de 15 millones de pesos por dos shows y una charla militante kirchnerista en La Rioja junto al gobernador Ricardo Quintela. Además, confirmó que hubo un intento por dejar el país y mudarse al exterior.

“Se van a la mierda, no tienen ningún tipo de ética moral y conexión con la realidad. No tienen un stop. Esas cifras hay formas de comprobar si se paga de esa manera, hay que salir a aclarar porque lo repiten 24/7. Si no salís a parar las noticias, ruedan y ruedan”, dijo en tono crítico la bailarina en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Dady “es una persona que es pública porque dice lo que piensa y lo atacan, en su momento fue (Pablo) Echarri y (Nancy) Duplaá, después Andrea del Boca, y siempre dicen lo mismo, que el artista es un chorro”, agregó.

Dady Brieva en La Rioja con el gobernador Ricardo Quintela (Clarín)

En ese sentido, y ante los cuestionamientos recibidos en las redes sociales por el presunto cobro de $15 millones por parte de Dady en La Rioja, La Chipi dijo que en la familia llegaron a considerar irse de Argentina.

“Dady y yo tuvimos una pelea al respecto. Él nunca pensó en abandonar su lucha, pero si me planteó que si esto se ponía más bravo, tenía que agarrar a los chicos e irme del país, como un plan de contingencia”, confirmó la coreógrafa.

La Chipi apuntó también contra el periodista Jorge Lanata. “Nos decían que no dejemos el auto en un estacionamiento sin llave y decíamos, ‘¿hay necesidad de vivir así?’. Hace poco Lanata creyéndose que estaba bien decía a dónde me iba a mudar, a qué colegio van mis hijos, dónde vivo. Se mete directamente con la seguridad de mi familia, no está bien. Mis chicos son muy chicos, no puedo estar viviendo con miedo. Faltaba que incitara a la gente, era como decir ‘mirá que si le querés robar el pibe está en tal lugar’”.

Dady Brieva es simpatizante del kirchnerismo

Tras el revuelo en La Rioja, Dady Brieva dijo que en plena temporada de Mar del Plata manejaba números ”chicos” vendiendo unas 400 entradas a $3.000. Lo cual generaba una ganancia de $1.200.000, de los cuales se quedaba con el 70%, unos $800.000.