Dady Brieva no se arrepiente de su frase sobre atropellar manifestantes opositores: “Digo lo que siento”

El humorista y comunicador Dady Brieva afirmó que no se arrepiente de la controvertida frase que pronunció semanas atrás, cuando una manifestación contra el gobierno Nacional el pasado 12 de octubre ocupó las calles de varias ciudades del país.

En esa oportunidad, Brieva había sostenido que tenía “Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio”, en alusión al atropello de los manifestantes anti gobierno.

Ahora, en una entrevista para Intrusos, el humorista sostuvo que “Digo lo que siento”. Luego afirmó que “Tengo una denuncia penal, que ya fue desestimada y ahora fue apelada de nuevo. Yo te digo, a mí no se me caen las frases. No soy ningún pelo...”.

“Digo lo que siento. Con todo respeto, lo que dije del camión, todo el mundo lo sabe. Los que se indignan son ellos, no son los nuestros . Lo que pasa en las redes y en los medios, no es lo que pasa en La Matanza ni subterráneamente en el país. Pasan otras cosas, no nos comamos el amague de que todo pasa en una agenda de seis temas que tienen la mayoría de los medios”, insistió el ex Midachi.

Luego brindó una suerte de contexto para la frase en el momento que la lanzó: “Esto fue en un contexto de un humorista que se llama Gerardo Delelisi, jugábamos a esto como juegan tantos periodistas serios que están en todos los canales a decir cosas. Estuvo dentro de las tantas exageraciones que yo hago y que hacen todos los humoristas y conductores cuando joden en una radio. Yo soy un tipo combativo. Algún dolor les debo causar para que se la agarren con un tipo que no es político ni funcionario”.