Cristina Kirchner ratificó que no será candidata y reclamó que el FDT diseñe un programa de gobierno

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a advertirle al Frente de Todos que “resulta imprescindible, más que nunca, la construcción de un programa de gobierno” y le advirtió a los referentes del oficialismo que deben “ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial”.

“Debemos ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial. Porque, frente a una derecha cuya única propuesta es arrebatar derechos, el peronismo sigue siendo el espacio político que garantiza la defensa de los intereses del pueblo y de la Nación”, remarcó la Vicepresidenta.

La titular del Senado se pronunció así a través de una extensa carta pública que difundió apenas después de celebrarse la cumbre del Partido Justicialista (PJ) nacional, donde la mayoría de los referentes volvió a pedir que ella sea la próxima candidata a presidente del FDT.

“Resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no sólo para el peronismo, sino para sistema democrático en su conjunto”, planteó Cristina Kirchner.

La Vicepresidenta se refirió a su decisión de no sumarse a la próxima contienda electoral. “Cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida”, remarcó.

“Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón”, agregó.

Seguido, remarcó que “no se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada”. “Los conozco, sé como piensan, como actúan y como van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral”, apuntó.

“Desde el 2016 el Partido Judicial funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos. Nos provocan desde esta fachada de justicia y democracia mutilada y pretenden que caigamos en el terreno que ellos quieren: la violencia y la intolerancia. Nos tratan como enemigos y utilizan frases como ‘eliminarnos’ o ‘terminar con el Kirchnerismo’. Nosotros no somos eso y creemos firmemente que en la Democracia hay adversarios, no enemigos”, denunció.