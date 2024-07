Ex custodio de personalidades mundiales afirma que “hay similitudes en lo absurdo de los atentados a Trump y a CFK”

Javier Catoni tiene 51 años, es argentino y se ha especializado en seguridad y entrenamiento militar. Hace unos meses saltó a la fama por su imponente e impactante base de entrenamiento, que consta de 300 hectáreas en medio del campo de La Pampa y que es utilizada por fuerzas de seguridad de todo el mundo para prepararse en técnicas de vanguardia. Pero, además, ha sido jefe de custodio de importantes celebridades y figuras del poder a nivel mundial.

Y es desde este lugar en que analiza el atentado del que fue víctima el candidato a presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto celebrado el sábado último. Al igual que tantas voces que se han levantado para tender un manto de dudas y sospechas sobre el ataque -o el supuesto ataque, según a quién se le pregunte-, Catoni se detiene en -lo que considera- varias “incongruencias absurdas”.

El expresidente estadounidense Donald Trump es escoltado por agentes del Servicio Secreto tras el aparente intento de asesinato en un evento de campaña en Butler, Pensilvania, el 13 de julio del 2024. (Foto AP/Gene J. Puskar)

Y lo hace analizando el trabajo previo que debería haber corrido por cuenta de la custodia y los servicios de inteligencia.

“Me llama la atención que, por lo general, en el atril donde va a hablar un candidato a presidente de Estados Unidos siempre hay un vidrio blindado adelante. Es un vidrio traslúcido, de una calidad superior a cualquier otro. Y ese es el primer escudo de protección de cualquier candidato. Lo mismo ocurre con el atril, que suele ser a prueba de balas. Ninguna de esos elementos estaba presente”, destacó Catoni a Los Andes.

Además, otro detalle que le hace ruido al especialista en entrenamiento militar, seguridad y custodia es que no se haya considerado al edificio desde donde se efectuaron los disparos como como un sitio o estructura que implicase una inminente amenaza.

De acuerdo a su consideración, el depósito donde se encontraba el tirador debería haber sido incluido indefectiblemente dentro del anillo de seguridad.

“No entiendo por qué se la descarta como amenaza si son 100, 125 metros lo que separa el lugar donde estaba Trump de ese edificio, ¡una cuadra!”, detalló su análisis el argentino.

De hecho, para Catoni resulta inconcebible que no se hayan contemplado a todos los edificios perimetrales como un riesgo, aun estando a 400 o 500 metros. Porque, sostuvo, para un tirador experto el poder de fuego es muy importante y puede tener un alcance de hasta 2 kilómetros.

“No podría decir si es algo que estuvo armado o no. Pero sí hay una serie de incongruencias muy implantadas. Y más allá de todo, la imagen posterior del puño ensangrentado levantado es una situación que se convierte en un ‘win win’ para Trump”, se explayó.

Incluso, Javier Catoni fue más allá y comparó este atentado con el que sufrió la ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner el 1 de septiembre de 2022.

No se trata de una comparación caprichosa -al menos desde su punto de vista-, ya que detalló que muchas de las “incongruencias” en los “elementos burdos y absurdos” que rodean al episodio que involucra a Trump le recuerdan a lo que vivió Fernández de Kirchner hace poco menos de dos años.

“Pareciera ser que, tanto en uno como en otro caso, piensan que la gente es tonta. El arma que usaron con Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, no estaba en condiciones de dispararse. Y nadie va a usar una pistola antigua para un atentado así. Si la intención es dispararle a cualquier persona, se va a recurrir a un revolver que, si falla, podés volver a intentar en el acto y sin que se trabe”, explicó Catoni.

Para un ex custodio de figuras mundiales "hay similitudes en lo absurdo de los atentados a Trump y a CFK".

Además, detalló similitudes en las fallas de los operativos de seguridad de ambos ex presidentes, en la inexistencia de elementos que demuestren animosidad hacia Trump o Cristina -respectivamente- y en la coincidencia de que ambos políticos se hayan encontrado en un contexto de intentar “salvarse”.

“Tanto Trump como a CFK estaban envueltos en escándalos judiciales y con la idea de: ‘¡Pobre lo que le pasó! Tengamos piedad’. Se ve eso de querer apelar a la lástima”, indicó.

Fernando Andrés Sabag Montiel, el agresor.

DUDAS Y MÁS DUDAS

A Catoni, creador del grupo de seguridad “Special Missions”, las circunstancias y la propia información que ha trascendido post ataque a Trump le generan más dudas e interrogantes que certezas.

Entre los datos más llamativos que rodean al atentado a Trump, además de la falta de un vidrio y atril blindados y de la no consideración de los edificios de la zona como “estructuras de riesgo”, a Catoni le llama la atención que no hayan ni siquiera trascendido los nombres de los otros heridos. O que no se tengan mayores precisiones sobre el autor del atentado, a quien se mató a los pocos minutos.

“El accionar posterior del servicio secreto fue correcto, la evacuación que se pudo ver fue correcta, Pero ya es tarde en un caso así, el atentado estuvo. Es como si dejan una bomba y falla; el atentado estuvo. En este episodio se falló por un milímetro, algo que es muy raro, porque es una distancia cotidiana de cualquier tirador”, se explayó.

Así fue el atentado contra Donald Trump durante un acto de campaña en Pensilvania. Foto: Doug Mills / The New York Times.

Incluso, consideró que ni siquiera el perfil del joven coincide con el que debería presentar un tirador profesional. De hecho, agregó que -por cómo sucedieron las cosas-, prácticamente hizo todo para quedar entregado a las autoridades luego del ataque. Y es algo que, como otras tantas cosas, “no terminan de cerrarle”.

“La seguridad falló por todos lados. No había cobertura aérea de helicópteros sobrevolando la zona, y eso hubiese permitido ver con mucha facilidad a una persona acostada bajo un techo color crema y que no estaba camuflada. Además, luego se confirmó que el autor había subido a la parte alta del edificio con todo el tiempo del mundo y se había puesto en posición, todo ello con el acto de Trump ya empezado.

“Nunca vamos a saber qué pasó por su mente, por qué hizo un tiro al pato creyendo que iba a salir exento de eso. O por qué hizo solo entre 3 y 5 disparos y no disparó mayor cantidad de veces, teniendo en cuenta que tenía un fusil de asalto que tiene una capacidad 10 veces mayor a lo que disparó. Son cosas muy burdas y dejadas al azar, poco pensadas”, detalló.

“Creo que nunca vamos a saber muchas de estas cosas, quedarán secretas en uno de tantos Expedientes X de la Casa Blanca”, concluyó.

Para un ex custodio de figuras mundiales "hay similitudes en lo absurdo de los atentados a Trump y a CFK".

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO EN CUSTODIA

El 17 de marzo de 1992, en el mismo instante en que la Embajada de Israel -CABA- era blanco de un atentado terrorista, Javier Catoni se encontraba a menos de dos cuadras de la sede diplomática. La onda expansiva hizo que cayera al piso aturdido mientras veía humo, polvo y gente corriendo a su alrededor

Ni bien se reincorporó, en lugar de alejarse del sitio del atentado, corrió en esa dirección. Y escarbó escarbando entre los escombros, con sus propias manos, intentando ayudar a las víctimas. A partir de entonces desarrolló su pasión por las actividades de supervivencia.

En 2000, mientras Catoni practicaba en un polígono de tiro de las afueras de la Provincia de Buenos Aires, vivió otro episodio que terminaría por marcar su vida y por encausar su camino. Fue el día en que se cruzó con el jefe de la custodia de la familia Pérez Companc. A partir de entonces, se sumó a los entrenamientos y actividades con todo el equipo de la custodia.

Con la familia Pérez Companc, una de las más poderosas y acaudaladas del país, Catoni inició su camino en el entrenamiento y la formación en técnicas militares de seguridad. Esta primera experiencia permitió a Catoni levantar vuelo propio y crear su propia empresa, aquella misma que ofrece su entrenamiento y personal de seguridad, así como también las instalaciones ubicadas en el campo de La Pampa.

Para un ex custodio de figuras mundiales “hay similitudes en lo absurdo de los atentados a Trump y a CFK”. Foto: Gentileza Maxi Villa

Luego desembarcó en una multinacional de Estados Unidos que llevaba adelante trabajos referidos a la lucha contra el lavado de dinero, a las funciones de forenses informático y legal, y de seguridad en sí.

Durante casi 8 años trabajando para esta firma, el argentino se desempañó como jefe de custodios de un jeque y un príncipe árabe, hijo del dueño de la gran mayoría del petróleo en Arabia Saudita.

También estuvo a cargo de la seguridad de algunos de los nombres incluidos dentro de la lista de las 50 fortunas más importantes del mundo, según Forbes. Según relató Catoni en una nota con Los Andes hace 3 meses, tuvo bajo su custodia la seguridad de personas que tenían en sus casas cuadros de Van Gogh o de Rembrandt.

Ya como independiente, Javier Catoni prestó sus servicios como custodio en el Palacio de Buckingham en la época posterior a los atentados de 2005 en los subtes de Inglaterra, y también prestó sus servicios en Madrid.

Y en los Juegos Olímpicos de Londres 2008 participó de la coordinación de la seguridad, al tiempo que trabajaba con la Familia Real de España y con jeques y empresarios multimillonarios.

