Revelaron cómo fue y qué pasó con la larga relación que tuvo Pablo Goycochea antes de casarse con Flor de la V

Florencia de la V y Pablo Goycochea llevan en pareja más de veinticinco años, en donde pudieron ampliar su familia y tuvieron dos hijos: Paul e Isabella. Poco se conoce del pasado de Pablo antes de su relación junto a Florencia. En los últimos días, se reveló que Pablo tuvo una relación larga antes de conocer a Florencia, con quien fue padre de otras dos hijas.

Esta semana, especialistas en la farándula argentina dieron a conocer la relación que tuvo Pablo Goycochea antes de conocer a Florencia de la V, hace mas de veinticinco años. El marido de la conductora de ‘Intrusos’ estuvo casado durante años con una mujer, quien se desconoce su nombre. Se deja entrever que mantener en secreto el nombre de su ex mujer fue una situación planeada y buscada por Pablo y su primera familia.

Pablo Goycochea junto a sus primeras dos hijas: Pía y Martina, y su esposa Flor de la V

Cuando Pablo comenzó su romance con la actriz, no dudó en presentarle a sus hijas. Flor de la V habló acerca de su relación con las hijas de Pablo. “Fue hermoso cómo se fue construyendo, después nacieron sus hermanos y se convirtió en una familia ensamblada sin proponérnoslo”, contó la conductora de ‘Intrusos’.

Flor de la V y sus hijos, los mellizos Isabella y Paul.

En Instagram, se pudo ver que una de las hijas de Pablo intercambia likes y comentarios afectuosos con Florencia de la V, la madre de sus hermanos, Paul e Isabella. Esto sucedió mientras se encontraba público el perfil de Instagram de una de las hijas de Pablo

Además, en un programa de televisión, la vedette habló sobre su relación con las chicas. “No hay un secreto para que una familia ensamblada tenga éxito. A mi me ayudó que las niñas eran pequeñas cuando las conocí” expresó Flor de la V.

Pablo Goycochea, Flor de la V y sus hijos.

“Yo nunca quise ocupar el lugar de su mamá porque ellos ya tenían la suya. Igual, yo le decía que era ‘su mamá del verano’. Con Pía y Martina nos hicimos compinches cuando íbamos a bailar. Teníamos una complicidad y no le contábamos a Pablo”. explicó Florencia.

Para cerrar, Flor explicó que no es fácil ya que no es su mamá, a pesar de que siempre tuvo una buena relación con las hijas de su pareja. Además, contó: “Al principio no sabía cómo manejarme, pero después de tanto pensarlo, sentí que la clave era dejar que todo fluyera. Siempre pensas en la madrastra, la mala.”.