Andrea Rincón disparó contra Intrusos y echó nafta a la polémica tras abandonar el programa: “Fue una violación”

La visita frustrada de Andrea Rincón a Intrusos sigue dando de qué hablar. La actriz, en las últimas horas, publicó un durísimo comunicado en el que afirma que lo que le hicieron en el programa fue un atentado a su persona, en donde no se respetó ninguno de los acuerdos previos a la nota.

“‘Fue “una violación’ a un acuerdo con la producción, ‘violaron el acuerdo de la invitación’, ‘violaron los términos y condiciones de la entrevista’. La mentira nunca es adminisble (sic). Tenemos derecho a la libertad de elección. La ‘mentira o el engaño’ viola ‘el derecho de libre elección’ y con la libertad no se juega. La libertad se respeta”, publicó Andrea Rincón en su cuenta de X.

El descargo de la actriz tras la polémica en Intrusos

El comunicado de la actriz y panelista de radio levantó polvareda en las redes sociales y abrió una grieta. De un lado quienes la bancan, y del otro, los que creen que fue un montón y no debería haber usado ese término en particular.

“Exagerada y el ego muy arriba. El programa este no es como el de antes y ya no faltan el respeto. Si no tenías nada q ocultar, cual era tu miedo al panel?”, “Por respeto , no uses esa palabra”, “Tranqui Hermosa son los mismos forros de siempre. Hay que ir a lo positivo ignorar los mediáticos garcas. Fuerza”, “Es una falta de respeto para las personas q realmente son violadas q uses esa palabra para semejante boludez, banalizas un tema serio! Te vas de mambo, armaste un escándalo, lo único q lograste era lo q no querías, volver a ser la misma quilombera de hace años. Q pena q no puedas verlo”, escribieron algunos internautas sobre la publicación de Rincón.

Las redes explotaron tras su descargo en las redes sociales

Las pruebas de que Andrea dice la verdad

Después de que Andrea Rincón se fuera de Intrusos y de que los panelistas explotaran contra la actriz, ella salió a defenderse mostrando los mensajes que intercambió sus mánager con la producción en donde se les pide expresamente que fuese un mano a mano con Flor.

Andrea Rincón se negó a darle una nota a Intrusos.

Cuando ella llegó al estudio y le dijeron que iba a estar con todo el panel, explotó. “Le dije que no era eso lo que había arreglado con el productor con el que mi manager habló. A mí se me respeta, ya no soy la de antes”, reveló la actriz, que estaba cambiada y lista para salir al aire.

Además, contó que “otra productora” le pidió que se fuera rápido y sin hacer escándalo, para que Flor, la conductora del programa, no se de cuenta. “Fue doble la humillación”, lanzó Rincón.

