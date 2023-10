Martín “Witty” recordó el supuesto trío sexual con Belén Francese y Andrea Rincón: “Existía una persona más en esa habitación”

Belén Francese y Andrea Rincón fueron invitadas al ciclo PH Podemos Hablar (Telefe) y armaron un verdadero escándalo. Ante la revelación de la vedette sobre los presuntos intentos de la actriz por conquistarla en medio de una fiesta que ofreció Moria Casán en su casa quedó corta ante la intervención de un tercero en la historia: Martín “Witty” Whitencamp.

Cabe destacar que Witty saltó a la fama como bailarín en el histórico reality de Marcelo Tinelli Bailando por un sueño durante los años 2007 hasta el 2011. Sin embargo, varias de estas ediciones estuvieron salpicadas de fuertes controversias entre amores furtivos, algunos desencuentros con la ley, declaraciones picantes y una escandalosa intrahistoria que salió a la luz más de una década después.

Martín "Witty" Whitencamp en sus actuaciones durante varias temporadas del Bailando. Foto: eltrece

TN Show fue en busca de la palabra de Witty, un entrevistado que no es un novato entre el mundo artístico, y así lo contó con sus propias palabras: “Soy coreógrafo, director, dramaturgo, cantante, actor. Y lo seré hasta que se apaguen las luces”.

No obstante, su trabajo profesional lo lleva entre sombras, pues permaneció alejado de los medios hasta ahora, cuando manifestó que entre las dos hermosas mediáticas no solo hubo coqueteo, sino que junto con él conformaron un trío sexual. A pesar del pasado amoroso, con el pasar de los días, el asunto mediático fue en escalada al punto de amenazas con acciones legales y desmentidos ante cámaras.

La palabra del bailarín para que contara los hechos desde su versión y sus declaraciones no tuvieron desperdicio, donde “Witty” reconoció “ser un mujeriego” y sumó “creo que es una enfermedad”. Vi que me nombraron en una situación en donde estaban faltando a la verdad, aseguró el actor.

El comentario de Belén Francese a Andrea Rincón que terminó en una fuerte pelea.

“Entonces me llama Pablo Layus y me hizo la nota que desencadenó en todo esto. Después los caprichos de estas mujeres hermosas son otro tema. ¿En dónde dice que una persona no pueda contar una vivencia de su pasado? Somos todos iguales, hombres y mujeres luchamos por la igualdad”, contó Witty.

Y agregó: “Yo pareja de Francese no fui. Teníamos una relación clandestina, por así decirlo. Ella estaba terminando una relación con alguien y la verdad es lo que conté. Belén se hizo la graciosa, intentó hacer de una situación algo de color y le salió mal. Yo creo que Andrea la dejó contar la anécdota porque ella pensó que quizás no la comprometería a ella. Aunque las dos sabían que estaban jugando con fuego, porque existía una persona más en esa habitación: quien te habla”.

En su entrevista con TN, el coreógrafo detalló lo que sucedió “en el año 2010, en Mar del Plata”. “Yo guardé este secreto por mucho tiempo... si eso no es respeto, no sé. Es más, si nadie hablaba de esto, nadie sabría nada. Claro, yo estaba alejado de los medios y si tanto querría salir lo habría hecho antes y respeté a esas mujeres. Sin detalles, solo palabras. En el sexo entre dos personas, por más que no sean pareja, hacen una pareja sexual” relató Witty.

Belén Francese demandará a su ex, Martín Whitencamp por sus dichos en "LAM".

Con un secreto guardado por 13 años, el hombre manifestó que “nadie me pregunta a mí si yo tenía ganas de recibir esta cachetada porque nadie piensa en los hombres. Podemos cargar sus mochilas total ‘son hombres´”. Ahora, con una demanda y contrademanda sobre el caso, es la palabra de Belén y Andrea contra la de él.

“Al abogado de Belén le inicié acciones legales, ya que sus dichos violentos fueron directamente contra mi honor. Prejuzga mí pasado y mi presente. Declara con demencia que soy un misógino y que tenía denuncias por violencia de género. Un letrado no puede declarar así sin pruebas y sin fundamentos. Voy contra él con todo el peso de la ley. Yo voy a ir contra ese abogado cholulo”, declaró Witty.

