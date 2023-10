Belén Francese irá a la justicia por la pelea que tuvo con Andrea Rincón en “PH, Podemos Hablar”

Antes de la transmisión del último programa de “PH, Podemos Hablar” ya se hablaba de Andrea Rincón y Belén Francese. Las modelos tuvieron una discusión tan acalorada que se filtró antes y luego de salir al aire también produjo polémica.

Tremenda pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese.

Esta mañana, Belén habló en el programa “A la Barbarossa” y anunció algo que sorprendió a todos teniendo en cuenta la forma de ser tranquila que tienen la colorada. “Me quedé mal. Me quedé con bronca. No dije nada grave. Dije una anécdota naif”, sostuvo.

Sin pensarlo dos veces, Francese se mostró más que indignada con la ex participante de Gran Hermano y no dudó en atacarla. Aunque parecía que todo quedaba en el pasado, la modelo retrucó: “Si te hacés la picante, la arrabalera... y después te querés hacer la que no, la que cambió, la que evolucionó. ¡No! Sos esa y peor”.

Andrea Rincón pasó por un exorcismo y se volvió evangelista: “Pensé que me moría” (Capturas de pantalla)

Como si fuera poco, Belén no se limitó en nada y hasta habló de la salud mental y general de Andrea Rincón. Sin decir palabras de más, hizo alusión a lo que su “combatiente” dijo en el programa del sábado: “Si ella tiene eso que no me acuerdo el nombre.... Primero dijo que no sentía nada, después dijo que sentía todo 30 por ciento... No entiendo... Si ella tiene un diagnostico médico, la tienen que cuidar”.

Para cerrar la nota que le dio a Pia del programa de Georgina Barbarossa, Belén Francese se mostró muy amorosa pero no se guardó de nada. Pía le comentó que Rincón comentó que Belén discrimina “a todo aquel que tiene un problema” y ella respondió: “Tampoco la pavada y tratarme de pelo... Es todo un gran disparate. Se maneja con la mentira. Tengo un límite. A mí no me va a ensuciar. Y sino, bueno, tendré que hacer algo legal”.

Qué pasó entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH

Todo comentó cuando el conductor pidió que pasen al frente las que tenían para relatar una buena noche y Francese no solo dio un paso hacia adelante, sino que contó una anécdota que la tenía a ella y a Rincón como protagonistas.

“Estaba triste porque me estaba separando de un novio, entonces yo flashee una situación. Pero tal vez, era que me querías contener y eras buena onda...”, dijo Francese y así dejó entrever que sintió que Rincón buscaba algo más.

“¿Vos y yo? No, nada que ver”, respondió Andrea, visiblemente sorprendida por lo que Francese contaba frente a las cámaras. A esto se sumarían otras situaciones que se dieron durante la grabación, que habrían molestado aún más a la actriz.

Esto provocó que Andrea Rincón a ponerle un freno a Francese y fue tajante: “Perdón, pero te lo tengo que decir, lo que hiciste recién a mí no me parece”.

