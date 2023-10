La dura pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese que siguió en redes: todos los picantes posteos

Andrea Rincón y Belén Francese se cruzaron duro en la grabación de “PH, Podemos Hablar” (Telefe) y fueron noticia. Luego de que se filtraron las imágenes y trascendieron detalles del conflicto, las protagonistas siguieron con la pelea a través de las redes sociales.

En sus respectivas cuentas de Instagram, ambas postearon mensajes en contra de la otra y no tuvieron filtros. Pese a que se supo que Andy Kusnetzoff intentó que las actrices se disculpen en el programa, la relación entre las colegas continúa muy tensa.

Primero fue Francese quien es sus historias replicó el video de una cuenta, un fragmento de la pelea que protragonizaron en televisión.

Dura pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese.

“Qué sonora, espero que no me no me genere problemas de estima”, escribió haciendo referencia al comentario de Rincón en el que le dijo frente a las cámaras: “No me gustas, no me gustaste nunca”.

“Jajaja no entendía qué decía porque hablaba su lengua y después ella”, agregó en el posteo que realizó en sus historias.

Andrea Rincón tildó de “mentirosa” a Belén Francese

Por su parte, Andrea Rincón, luego de sus declaraciones en distintos programas en los que aseguró que Francese mentía, realizó un posteo contundente.

“Cuando ustedes digan “sí”, que sea realmente sí; y cuando digan “no”, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno”, escribió debajo de las fotos en las que mostró el look con el que fue al programa de Telefe, donde arrancó el conflicto.

Dura pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese.

Luego, agregó el versículo de la biblia de donde habría sacado el mensaje y cerró con un mensaje, en el que apuntó directamente contra Belén Francese: “NO a la MENTIRA”.

Dura pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese.

Así inició la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en televisión

Todo comentó cuando el conductor pidió que pasen al frente las que tenían para relatar una buena noche y Francese no solo dio un paso hacia adelante, sino que contó una anécdota que la tenía a ella y a Rincón como protagonistas.

“Estaba triste porque me estaba separando de un novio, entonces yo flashee una situación. Pero tal vez, era que me querías contener y eras buena onda...”, dijo Francese y así dejó entrever que sintió que Rincón buscaba algo más.

“¿Vos y yo? No, nada que ver”, respondió Andrea, visiblemente sorprendida por lo que Francese contaba frente a las cámaras. A esto se sumarían otras situaciones que se dieron durante la grabación, que habrían molestado aún más a la actriz.

Esto provocó que Andrea Rincón a ponerle un freno a Francese y fue tajante: “Perdón, pero te lo tengo que decir, lo que hiciste recién a mí no me parece”.

“Primero porque sabés que lo que dijiste no fue así, decir que yo te insinué, sabés que no fue así. Primero porque había más gente, lo estás inventando para generar, para mañana salir en los medios. Entonces, eso no se hace. Y yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada”, lanzó Rincón y se generó un clima de total incomodidad.

Seguí leyendo