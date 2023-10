Video: así fue el terrible cruce entre Andrea Rincón y Belén Francese por un tema del pasado en “PH”

La pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en “PH, Podemos Hablar” (Telefe) no pasó inadvertida, mucho menos para el conductor Andy Kusnetzoff y las otras invitadas, quienes como ellas iban dispuestas a pasar un lindo momento. Tras filtrarse la noticia, aparecieron las primeras imágenes.

Como la información de lo que había ocurrido en la grabación del programa de Telefe se filtró rápidamente, decidieron que sea el propio canal quien muestre parte de lo ocurrido y en “A La Barbarossa” pasaron un fragmento del fuerte crucre.

En la previa del programa del sábado a la noche, en el programa de Georgina Barbarossa mostraron cómo inició el enfrentamiento entre las exvedettes.

El tuit de Laura Ubfal sobre el escándalo de Andrea Rincón y Belén Francese en "Ph, podemos hablar". (Foto: captura de pantalla)

Andres Rincón, súper molesta con la historia que Belén Francese contó en “PH, Podemos Hablar”

Todo comentó cuando el conductor pidió que pasen al frente las que tenían para relatar una buena noche y Francese no solo dio un paso hacia adelante, sino que contó una anécdota que la tenía a ella y a Rincón como protagonistas.

“Estaba triste porque me estaba separando de un novio, entonces yo flashee una situación. Pero tal vez, era que me querías contener y eras buena onda...”, dijo Francese y así dejó entrever que sintió que Rincón buscaba algo más.

“¿Vos y yo? No, nada que ver”, respondió Andrea, visiblemente sorprendida por lo que Francese contaba frente a las cámaras. A esto se sumarían otras situaciones que se dieron durante la grabación, que habrían molestado aún más a la actriz.

Esto provocó que Andrea Rincón a ponerle un freno a Francese y fue tajante: “Perdón, pero te lo tengo que decir, lo que hiciste recién a mí no me parece”.

“Primero porque sabés que lo que dijiste no fue así, decir que yo te insinué, sabés que no fue así. Primero porque había más gente, lo estás inventando para generar, para mañana salir en los medios. Entonces, eso no se hace. Y yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada”, lanzó Rincón y se generó un clima de total incomodidad.

Trascendió que el programa va a ser editado, ya que no pasarán una parte en el que el tono de la discusión entre las actrices fue en aumento y “casi se van a las manos”.

