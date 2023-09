El día que Floppy Tesouro y Andrea Rincón se pelearon por comida: ocurrió en 2007 en un reality

En agosto de 2007, comenzó la quinta edición de Gran Hermano. Fueron 18 los participantes y, como suele pasar en este reality, algunos quedaron instalados en la farándula, como fue el caso de Andrea Rincón y Floppy Tesouro.

Como en todas las ediciones del reality de supervivencia, las peleas por la comida son un clásico. Y fue justamente el motivo que enfrentó a las famosas en aquella oportunidad.

Las ex Gran Hermano se pelearon por una hamburguesa y terminaron a los gritos.

Las ex Gran Hermano se pelearon por una hamburguesa y terminaron a los gritos.

Históricamente, el presupuesto con el que cuentan los participantes de la casa depende de cómo resuelvan los juegos semanales. Pero, además, otra de las complicaciones que se puede presentar es quién está a cargo de las compras.

La pelea entre Floppy y Andrea Rincón ocurrió en Gran Hermano 5 y se enfrentaron por una hamburguesa, que la modelo y cantante de 38 años quería comerse.

Las ex Gran Hermano se pelearon por una hamburguesa y terminaron a los gritos.

“No se pueden comer las hamburguesas, me dijeron que no se pueden comer porque están contadas. Cuántas veces yo pedí comer una y me lo prohibieron entre todos”, vociferaba sentada Andrea Rincón.

Mientras tanto, Floppy Tesouro daba vueltas en la cocina, asegurando que “tenía hambre”. Enseguida le reclamó a Rincón el tono con que le advirtió que no comiera hamburguesa. “Es mi modo de hablar”, se justificó la morocha.

La pelea fue agarrando cada vez más temperatura hasta que la ex de Ale Sergi rompió en llanto. “Si vos tuvieras hambre y hay una hamburguesa, te diría que comamos mitad y mitad”, le señaló Floppy.

Fue entonces cuando Rincón estalló de furia: abrió el freezer y agitando los paquetes de pescado acusó a Tesouro de no tener hambre sino de tener “antojo”. “¿Pero qué hambre? Mira todas las bolsas de pescado que hay, ¿tenés hambre o antojo de hamburguesa? Déjame de romper las pelotas, ¿vos te pensas que nací ayer?”.

SEGUÍ LEYENDO: