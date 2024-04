La implacable respuesta de Floppy Tesouro sobre su romance con Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara

En las últimas horas salió a la luz la noticia sobre un incipiente romance entre Floppy Tesouro y Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara y padre de sus dos hijos, Malaika y Viggo. Ante esta situación, la notera de Socios del Espectáculo fue en busca de su palabra y ella se mostró indignada.

El romance lo contaron en LAM y dieron algunos detalles de un encuentro público en un boliche entre la ahora influencer y el guía de safaris. “Tenemos romance, el agua y el aceite, dijo Matilda”, dijo Ángel de Brito para dar pie a su compañera.

Fue en es momento que la experta en moda contó: “El agua es Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara. Fue visto en el lanzamiento de una reconocida marca de ropa interior en Tequila. No solo acompañado, sino a los chapes”, expuso la experta en moda.

“Era un chape con lengua y todos veían cosas terribles, mano, todo. Adelanté de todo el mundo. Dicen que entre sus amigos el ya la está negando, dijo que estaba muy borracho”.

Floppy Tesouro desmiente un romance con Jakob Von Plessen

Luego de lo que se dijo en LAM, Floppy Tesouro se encargó de desmentirlo frente a la cámara de Eltrece “Esto lo dijo alguien desinformado. No entiendo el por qué. Lo conozco, estuvimos charlando en un evento, en Tequila”, afirmó sobre los dichos de Matilda Blanco.

“Estábamos en un evento. Terminó el evento. Yo quedé en un lugar que soy habitué, con amigos. De charlar a todo lo que se dijo hay una abismo. Si con cada hombre que me pongo a charlar, van a decir que estoy, estamos en problemas”, agregó.

Y fue tajante: “No hubo nada. Charlamos como cualquier persona normal que se conoce y se saluda. No pasó nada. Cuando sea algo serio lo voy a contar”.

Finalmente cuando le preguntaron si es amiga de Zaira Nara explicó: “No somos amigas, pero cada vez que nos cruzamos tenemos la mejor. No soy una a amiga como para estar llamándonos o explicando algo que no sucedió”.