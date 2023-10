Andrea Rincón vs Belén Francese: así fue la fiesta privada de Moria Casán que originó la pelea

La última transmisión de PH: Podemos hablar fue noticia en todos los medios de comunicación porque la pelea de dos modelos argentinas produjo gran polémica y curiosidad al respecto. Se trata del cruce entre Andrea Rincón y Belén Francese.

Belén Francese y su próximo paso tras la pelea con Andrea Rincón. / Gentileza

Las dos celebridades discutieron en pleno programa debido a un recuerdo que Francese comentó y Rincón quiso evitar e ignorar completamente. “Era de día, y Andrea subió a hablar conmigo y charlamos mucho. Yo estaba triste, me estaba separando de un novio y la pasamos muy bien”, recordó la actriz y luego insistió que haber “flashado” otro tipo de situación.

“Yo me ilusioné, siempre entendí eso, porque era de día, estaba mal. Me quedó confusa la situación”, sumó. Ante esta insistencia, Rincón respondió directa y enojada: “Sabés que no fue así, había más gente. ¿Lo estás inventando para mañana salir en los medios? Lo que vos estás haciendo no se hace. Yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada”.

Cómo fue la fiesta donde se encontraron Andrea Rincón y Belén Francese

Lo cierto, más allá de lo que ellas dos dijeron en el programa de Andy, es que existió la fiesta que se llevó a cabo en la casa de Moria Casán hace más de una década. A esa celebración acudieron muchos famosos que junto a la One estaban trabajando en Mar del Plata.

El comentario de Belén Francese a Andrea Rincón que terminó en una fuerte pelea

Sobre esta situación en particular, habló Martín Witty, un bailarín que en ese momento estuvo presente en dicha fiesta. En LAM, él recordó: “Fue una noche en una fiesta de la señora Moria Casán, un verano (...) Entre ellas hubo besos. Se besaron y jugaron con eso. No sabría decir si fueron besos sexuales, como dicen ustedes”.

Entre los detalles expresados, Witty sumó: “Después de los besos se acercaron a la cama. Yo estaba tirado, esperando que vuelva Belén. Yo veía una figura, dos mujeres, y no sabía que era Andrea Rincón. Yo con Belén tenía una relación, no sé cómo explicarlo...”.

Luego de varias consultas de parte de Ángel de Brito, el bailarín terminó asegurando que él dejó la habitación en un momento en que Francese y Rincón quedaron solas. “En un momento Belén me dice: ‘¿Te vas a quedar con ella?’. Pero yo le dije: ‘Quedate’. Y me fui del lugar. Pero no sé lo que pasó después”, cerró su relato.

