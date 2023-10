Sofía ‘Jujuy’ Jiménez rompió en llanto al recordar a su ex: “Quiero volver a confiar en el amor”

Luego de una dolorosa separación de Bautista Bello, debido a una infidelidad confirmada con fotos y videos, la modelo y actriz Jujuy Jiménez compartió abiertamente sus deseos de recuperar la confianza en el amor.

El emotivo momento se produjo en el programa “PH, Podemos Hablar” conducido por Andy Kusnetzoff. Invitando a los famosos a acercarse a una fuente, Kusnetzoff les dio la oportunidad de expresar algo que quisieran liberar o recuperar.

“Me encantaría que me devuelva las ganas de creer en el amor y volver a confiar. Yo creo, me encanta creer, soy una fiel seguidora del amor; pero estoy como medio desilusionada de eso. Así que ojalá”, dijo Jujuy.

Jujuy Jiménez rompió en llanto luego de expresar su deseo de volver a confiar en el amor. Foto: captura.

Sol Pérez, otra de las invitadas, se apresuró a abrazarla, y Jujuy agradeció el gesto: “Ay, qué bol…, me siento re tarada. Voy a odiar este momento, pero es que quiero tener confianza. No pongan esto (al aire), pero gracias por este abrazo”.

Finalmente, Jujuy Jiménez compartió su deseo más profundo: “Quiero volver a creer y poder formar mi familia”.

En LAM no tuvieron filtro y le mostraron a Sofía ‘Jujuy’ Jiménez las infidelidades de su ex en vivo

En una entrevista llena de revelaciones y emociones, Sofía Jujuy Jiménez compartió con el programa LAM (América) detalles inéditos de la infidelidad que sufrió por parte de su ex novio Bautista Bello, la cual causó revuelo cuando salió a la luz a fines de junio pasado.

Acompañada por sus hermanas Inés y Pilar, la modelo compartió los momentos de shock y sorpresa que vivió al descubrir la traición.

El relato comenzó con la historia de cómo una cuenta de Instagram llamada Gossipeame, administrada por Pochi, reveló la aventura clandestina de Bello en Río de Janeiro mientras Jujuy estaba en Europa por compromisos laborales.

Pochi le envió a Sofía una foto del ex novio con una chica en Brasil, quien resultó ser la única argentina en un grupo de brasileras.

“Yo le hablé a Jujuy, pero no me contestaba porque estaba con el trabajo, aislada. Así que me puse a investigar y vi que él estaba con una camisa con la que salió en una foto que se sacó con ella”, compartió Pochi, la administradora de la cuenta de Instagram que destapó la infidelidad.

La modelo, al enterarse de la infidelidad, se sorprendió y lamentó, a la vez que Pochi explicaba que había pruebas irrefutables de la traición de Bello.

“Encima él se quería ir con la argentina, que tenía novio y no se fue con ella. Me lo contó todo esta chica, la que me mandó la foto. Ella vive allá hace ocho años, tiene un novio y Bautista tuvo la mala suerte de que en todo el grupo de brasucas, había una argentina”, agregó Pochi.

