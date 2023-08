En LAM no tuvieron filtro y le mostraron a Sofía ‘Jujuy’ Jiménez las infidelidades de su ex en vivo

En una entrevista llena de revelaciones y emociones, Sofía Jujuy Jiménez compartió con el programa LAM (América) detalles inéditos de la infidelidad que sufrió por parte de su ex novio Bautista Bello, la cual causó revuelo cuando salió a la luz a fines de junio pasado.

Acompañada por sus hermanas Inés y Pilar, la modelo compartió los momentos de shock y sorpresa que vivió al descubrir la traición.

Bautista Bello y Sofía Jujuy Jiménez cuando todavía eran novios (Instagram).

El relato comenzó con la historia de cómo una cuenta de Instagram llamada Gossipeame, administrada por Pochi, reveló la aventura clandestina de Bello en Río de Janeiro mientras Jujuy estaba en Europa por compromisos laborales.

Pochi le envió a Sofía una foto del ex novio con una chica en Brasil, quien resultó ser la única argentina en un grupo de brasileras.

“Yo le hablé a Jujuy, pero no me contestaba porque estaba con el trabajo, aislada. Así que me puse a investigar y vi que él estaba con una camisa con la que salió en una foto que se sacó con ella”, compartió Pochi, la administradora de la cuenta de Instagram que destapó la infidelidad.

La modelo, al enterarse de la infidelidad, se sorprendió y lamentó, a la vez que Pochi explicaba que había pruebas irrefutables de la traición de Bello.

“Encima él se quería ir con la argentina, que tenía novio y no se fue con ella. Me lo contó todo esta chica, la que me mandó la foto. Ella vive allá hace ocho años, tiene un novio y Bautista tuvo la mala suerte de que en todo el grupo de brasucas, había una argentina”, agregó Pochi.

Que le dijo Bautista Bello a Sofía ‘Jujuy’ Jiménez

Sofía Jujuy Jiménez recordó cómo fue que se enteró de la noticia por parte de Bello: “Yo me enteré de todo esto por él. Yo estaba en Barcelona, durmiendo, eran las 3 de la mañana. Y me llamó por teléfono. Él iba a llegar al otro día, porque era su cumpleaños, íbamos a festejar. Habíamos planeado un viaje a Francia para festejar su cumple...”.

La historia de la infidelidad dejó a todos en el programa impactados por la cantidad de detalles y emociones compartidos por Jujuy y Pochi. La modelo confesó que, al principio, quiso creerle a Bello cuando él negó los hechos, pero las pruebas eran contundentes y la realidad fue ineludible.

Se separaron Sofía "Jujuy" Jiménez y Bautista Bello.

La entrevista dejó en claro el dolor que Sofía Jujuy Jiménez atravesó a raíz de la traición y cómo ella afrontó esta situación. La revelación sobre la infidelidad de su ex novio se convirtió en un testimonio valiente y un recordatorio de la importancia de enfrentar la verdad, incluso cuando es dolorosa.

Seguir Leyendo