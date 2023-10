Got Talent Argentina: un truco salió mal y una acrobacia casi termina en tragedia

Got Talelent Argentina continúa en su etapa de “Cuartos de final” y de a poco van reapareciendo los mejores de la primera tanda de selección. Este domingo fue el turno de Franco Franchi y Jésica Maciel, quienes enamoraron al jurado con su sencillez y habilidades circenses.

Para esta segunda etapa, la pareja apostó a más y con mejor look y puesta en escena, estaban dispuestos a darlo todo para pasar de etapa. Pero un gravísimo error de cálculo, por los nervios, la ansiedad, y las ganas de ganar, provocó que Franco cayera de gran altura y casi estuviéramos al frente de una tragedia.

El truco que no fue

La vez pasada, Franco presentó un truco que ponía en riesgo su integridad, pero salió ileso. Ahora, no fue tan fácil. Siguiendo la línea del truco anterior, Franco, esta vez, intentó ganar altura con un banquito y no, no lo logró. Casi terminando el truco, con la espectacularidad del fuego y ante la mirada atenta de todos en el estudio, Franco cayó, sin sufrir heridas graves, sólo el dolor del golpe en la cola y en el ego.

Totalmente abatido y decepcionado, Franco no podía esconder su cara de tristeza. Sin embargo, Abel Pintos tomó la palabra y fue directo con la pareja. Lo que acababa de pasar, no ponía en riesgo la decisión del jurado con respecto a la siguiente etapa. Esa caída no significaba que automáticamente quedaban afuera del certamen. Había que esperar a los demás participantes.

Lamentablemente, para la pareja de malabaristas, hubo dos participantes que fueron sideralmente superiores, cada uno en su disciplina, y las chances de continuar se diluyeron rápidamente. Uno de ellos fue Iñaki Agustín, que con un cuadro de comedia musical y un tango exquisito, conquistó al jurado. El otro fue Javier Franco, que le voló la cabeza a medio mundo con trucos de magia imposibles.

Con una tanda de participantes muy difícil, la pareja de artistas callejeros no lograron pasar de etapa, siendo Iñaki el elegido para pasar a semifinales. Una decisión que dividió al jurado y hace cada vez más notorio quién está a favor de quién y que la unanimidad no es algo que compartan los cuatro artistas.

