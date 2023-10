Florencia Peña no consiguió un torta de cumpleaños para su hijo en México y tuvo una alocada idea

Florencia Peña sacó a la luz una vez más su creatividad, pero esta vez para sorprender a su hijo, Felipe Ponce de León. La actriz, que está trabajando en México, no consiguió una torta para celebrar el cumpleaños del pequeño y lo resolvió con imaginación.

La artista lleva un tiempo instalada en el país de América Central por temas laborales. Por eso, su marido, Ramiro Ponce de León, viajó junto al hijo que tienen en común para visitarla y así festejar juntos el cumpleaños número 6 del niño.

En el festejo no podía faltar la torta, para poder soplar las velitas y pedir los tres deseos, por lo que Flor se recorrió el pueblo en el que se hospeda para poder conseguirla y así porder sorprender a Felipe.

Como esto no fue posible, tuvo que pensar en una preparación sin horno, ya que el lugar en el que se queda no cuenta con uno. Ante esta situación, fue al supermercado y compró algunas cosas para poder improvisar y que el día no pase inadvertido.

La torta de cumpleaños inolvidable de Felipe, el hijo menor de Florencia Peña

Para poder salir del paso, Flor compró muffins de chocolate, galletas y confites, para poder improvisar con ayuda del pequeño su torta de cumpleaños. Fue así que los dos pusieron manos a la obra, pero el resultado no fue lo que esperaban.

“Me vine a trabajar lejos y Felipe me vino a visitar para pasar juntos su cumple”, contó Peña al pie de su publicación, que en pocos minutos recibió miles de “me gustas”.

Florencia Peña no consiguió un torta de cumpleaños en México para su hijo. Captura del video.

“Quería torta, pero no encontramos dónde comprarla y no tenemos horno para hacer una. Pero somos gente tan creativa…”, agregó y sembró misterio para que sus seguidores no se pierdan el video. Además, advirtió que deberían verlo hasta el final porque para ella “lo mejor de todo eran sus tres deseos”.

En las imágenes se pudo ver que Felipe quedó feliz con la torta que él mismo preparó y, sin dudas, será un cumpleaños inolvidable, en otro país y rodeado por el amor de sus papás, algo que quedó muy claro en sus deseos: “Amo al planeta, amo a mi familia y amo a mis amigos”.

