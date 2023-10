Got Talent Argentina: el jurado no se puso de acuerdo y uno de ellos se quiere ir del programa

Las cosas se están poniendo cada vez más complicadas para el jurado de Got Talent Argentina. En esta etapa, en la que pasan cuatro y tiene que quedar uno, la decisión es muy ajustada y no todos quedan conformes. Esto es lo que pasó durante la gala de este martes, en la que todo terminó muy mal entre los jurados porque no hubo unanimidad a la hora de elegir un semifinalista

El cruce más duro entre el jurado se dio en la segunda tanda de participantes de este martes, en donde se mezclaron distintas disciplinas, pero con igual talento. La decisión estaba entre Máximo y Jacobo López, José y Ayelén, Delfina, y Florencia.

Salvo Delfina, que recibió una devolución más crítica sobre su desempeño, el pase a la siguiente instancia podía ser para cualquiera. Máximo y Jacobo volvieron a conquistar al jurado, pero sobre todo a conmoverlos con su dura historia familiar, tras perder a su esposa y mamá.

Abel se declaró fan de José y Ayelén, dos bailarines de tango que la rompieron con una puesta en escena increíble, y bailando, ni más ni menos, que el glorioso tema de Astor Piazzolla, “Adiós Nonino”. “Son mis favoritos” reconoció Abel Pintos frente a la pareja que deslumbró a todos.

Por su parte, lo de Florencia Zorrilla fue de otro planeta. La joven realizó algo casi imposible para el resto de los mortales. Y es que mezcló beatbox con el violonchelo, dos disciplinas que requieren de muchísima coordinación y concentración.

Con un panorama tan variado como talentoso, el jurado tuvo que tomar una decisión de la que no todos estuvieron de acuerdo. “No sé si Abel quiere volver mañana” reconoció Florencia Peña cuando le entregó el sobre a Lizy Tagliani con el nombre de quien sí pasa de ronda.

La Joaqui reconoció, ante la conductora de Got Talent, que ella bloqueó a Emir del whatsapp, mostrando la dimensión que tomó la pelea por elegir al próximo semifinalista.

Lo cierto es que con un poco de humor en el medio, la decisión no fue unánime y quienes resultaron favorecidos con la elección del jurado, fueron Jacobo y Máximo. Padre e hijo pasan a la siguiente etapa del certamen.

