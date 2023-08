Los desopilantes memes por las reacciones del jurado de Got Talent Argentina

El estreno de Got Talent Argentina 2023 ha llevado a los fans a que centren sus ojos nuevamente en la pantalla de Telefe, ya que están arrasando con el rating en el prime time de la televisión nacional.

Lo cierto es que tras dos emisiones de este reality, los usuarios de redes sociales comienzan a sacar sus propias conclusiones y han encontrado cosas que no les cierra del todo.

Marilyn Monroe salvó a una participante de quedarse afuera del certamen

El nuevo show del canal de las pelotas recibió las críticas y burlas de los internautas, quienes se expresaron a través de divertidos memes y se centraron en el excesivo llanto del jurado ante cada uno de los participantes que se presentaba y fue así que se encargaron de destrozar a Florencia Peña, La Joaqui, Emir Abdul y Abel Pintos por su desmesura a la hora de mostrar su emoción.

“Un día va a subir uno a Got Talent y hará un Fuerza Bruta a base de pedos y algún jurado llorará de emoción”, “Qué es este Got Talent todo lágrimas. Malardo”, “Abel se puso a llorar con la loca que se puso a girar con un aro, no entiendo nada”, “Me da vergüenza ajena ver a Abel Pintos ¿Quién le dijo que haga ese personaje, chicos?” y “¿Por todo vas a llorar, Flor Peña? Dios, y eso que recién empieza, nos queda soportaron un largo rato”, fueron algunas de las críticas de los internautas en la red social Twitter.

Los memes sobre el jurado de Got Talent Argentina

Los memes sobre el jurado de Got Talent Argentina

Los memes sobre el jurado de Got Talent Argentina

Los memes sobre el jurado de Got Talent Argentina

Los memes sobre el jurado de Got Talent Argentina

El arrollador rating que consiguió Got Talent en su debut

Got Talent Argentina es un certamen conducido por la humorista Lizy Tagliani, y también por un jurado conformado por Abel Pintos, Florencia Peña, La Joaqui y el coreógrafo uruguayo Emir Abdu.

En esta nueva edición de la franquicia de origen británico que trata de un concurso de talentos, se convirtió en uno de los realities más exitosos de la TV a nivel mundial y ahora se emitirá para toda la Argentina.

Lizy Tagliani, durante la apertura de "Got Talent Argentina". (Telefe)

Lo cierto es que en este debut acudieron concursantes como una joven que realiza gimnasia rítmica, un imitador de Chayanne, una pintora, entre otros, pudo lograr un muy buen rating, ya que la gente acompañó en el arranqué del primer programa que llegó a promediar los 18 puntos.

El rating acompañó a Got Talent

Seguí Leyendo