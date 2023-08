Got Talent Argentina: Marilyn Monroe salvó a una participante de ser expulsada con cuatro cruces rojas

Arrancó Got Talent Argentina y tuvo de todo. El primer programa arrancó bien arriba con la increíble demostración de talento de una nena de 12 años, y luego con la presentación de un ventrílocuo que hasta se animó a cantar una canción de Abel Pintos y dejó a todos con la boca abierta.

Con el correr de las presentaciones se fue diluyendo la espectacularidad de las presentaciones y hubo dos expulsiones en esta primera gala. El primero fue un imitador de Chayanne y el segundo fue un artista que se presentó disfrazado de Bumblebee, uno de los Transformers.

La última participante de la noche estuvo cerca de ser la tercera eliminada, pero la salvó Marilyn Monroe. Es que la mujer, llamada Dalma, subió al escenario para presentar su talento con el “speed painting”, algo así como “pintura rápida”, y casi se queda afuera si no fuera por la paciencia del jurado y el resultado de su trabajo.

La realidad es que el proceso de esta “pintura rápida” no tiene nada de espectacular y hasta Flor Peña reconoció que estuvo por quedarse dormida en un momento. Abel Pintos también reconoció que casi pulsa el botón rojo. Para buena fortuna de la participante, nada de esto pasó y pudo terminar su cuadro, que con un pase mágico y purpurina, reveló la imagen de Marilyn Monroe y dejó a todos maravillados.

En la versión suiza de Got Talent se presentó una mujer con el mismo talento y no corrió con la misma suerte que Dalma. El jurado no fue nada paciente y a la hora de pulsar el botón no tuvieron piedad. La mujer se tomó la libertad de terminar el cuadro y el jurado se arrepintió de haberla echado sin dejarla terminar.

Got Talent Argentina y el exceso de drama

Si algo caracterizó a la primera noche de Got Talent Argentina fue el drama que copó el set. Lloraban los participantes, lloraba el jurado.

El momento de la Joaqui fue cuando reconoció a uno de sus bailarines entre un numeroso grupo de participantes y se emocionó al destacar su humildad. Abel y Flor tuvieron sus momentos cuando se presentaron los más chicos del certamen.

Las redes se mofaron de la exagerada emoción de todos y no perdieron la oportunidad de inmortalizar algunos momentos y convertirlos en meme.

Los memes que dejó la primera gala

Los memes que dejó la primera gala

Los memes que dejó la primera gala

Los memes que dejó la primera gala

Los memes que dejó la primera gala

Los memes que dejó la primera gala

Los memes que dejó la primera gala

Seguí Leyendo