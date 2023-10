La Joaqui se cruzó con Abel Pintos y y dividió al jurado: “No me hables así”

En el segundo episodio de los cuartos de final del exitoso reality show de Telefe, Got Talent Argentina, el jurado conformado por Abel Pintos, Florencia Peña, La Joaqui y Emir Abdul se enfrentó a una decisión complicada que dejó en evidencia algunas diferencias.

La dinámica de Got Talent Argentina implica que los cuatro jueces deben ponerse de acuerdo para aprobar o desaprobar a los participantes en esta fase del concurso. Esta tarea se ha vuelto cada vez más desafiante a medida que avanzan en el programa.

En este episodio, surgieron diferencias notables en las opiniones de los jueces. Abel Pintos expresó un fuerte interés en aprobar a la pareja de tango, José Lugones y Ayelén Álvarez, mientras que Florencia Peña y La Joaqui estaban inclinados a aprobar al dúo de padre e hijo, Máximo y Jacobo López.

Además, una participante destacó con una actuación que fusionó el beatbox y el violonchelo, lo que aumentó la complejidad de la decisión.

El momento crucial de La Joaqui y Abel Pintos

El tenso momento se hizo evidente cuando Florencia Peña exclamó: “Esto está dividido, real”. Sin embargo, la tensión se elevó cuando se dirigió a Abel Pintos con un comentario brusco: “A mí no me hables así, Abel”, mientras todos intentaban tomar una decisión conjunta.

Dure cruce entre el jurado a la hora de elegir un semifinalista

En medio de la tensa deliberación, hubo lugar para un comentario irónico de Florencia Peña sobre el look de Abel Pintos en el programa. En un intento de aliviar la tensión, Abel Pintos respondió con humor: “Sos impresionante, me frustró un poco que no puedo levantar cosas con los pies. Ahora voy a probar esto con la boca”.

La interacción continuó con risas cuando Lizy Tagliani se unió al juego: “Yo no me puedo poner las medias”, y Florencia Peña, en un tono humorístico, hizo referencia a la apariencia de Abel Pintos, señalando: “Escúchame, con todos los collares que tiene Abel”.

Un músico llegó con una banda de mendocinos, pero no alcanzó y se fue con tres cruces rojas

La respuesta de Abel Pintos reveló la dedicación que requiere su atuendo: “No sabes lo que me costó en el camarín”, y Florencia Peña añadió humorísticamente: “No sabes lo que fue agarrar todos esos collares con la boca”.

Seguí Leyendo