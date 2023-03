Andrea Rincón confesó que mantuvo una relación con un adulto cuando tenía 15 años

En medio del escándalo desatado ante las denuncias por abuso y trata de menores que involucran a figuras del ambiente artístico tales como Marcelo Corazza y Jey Mammón, distintos programas y portales de noticias se hicieron eco, según Paparazzi.

Así, salió a la luz el pasado sentimental del ex conductor de La Peña de Morfi con Lucas Benvenutto, donde las fechas arrojadas por ambas partes no terminan de coincidir y se debate sobre si fue con consentimiento e, incluso, si el joven ya tenía mayoría de edad, que en uno de los ciclos de la Rock and Pop se sumó a la polémica.

Jey Mammon y Marcelo Corazza, los denunciados durante la última semana.

En ese contexto, Federico Flower, el columnista de espectáculos del programa que conduce Martín Ciccioli trajo a la mesa y trazando un paralelismo el testimonio que dio Sofía Gala cuando confesó en televisión que a sus 15 años salió con un hombre que tenía casi 40.

Automáticamente, todos los integrantes del formato de las mañanas de la Fm comenzaron a exponer sus distintos punto de vista al respecto y fue entonces cuando Andrea Rincón defendió el hecho de que se pueda mantener una relación no solo con tanta diferencia de edad como la que tuvieron Jey y Lucas sino que incluso considero que podía darse que una de las partes sea menor de edad.

Andrea Rincón

Ante la mirada de sus compañeros, quienes no compartían esa postura, la actriz y ex participante de Gran Hermano, se justificó: “Esa es la ley que existe hoy. Mi abuela se casó a los 15 años y mi abuelo tenía más o menos esa edad que dice Sofía Gala”.

ANDREA RINCÓN SE SUMO A LOS FAMOSOS CON RELACIONES AMOROSAS CON DIFERENCIA DE EDAD

A esa altura de la conversación, el periodista de espectáculos le remarcó: “Haya o no consentimiento, menor de 18 años es delito”. Retomando con su planteo, Rincón sostuvo: “Antes no era delito. Se casaban. ¿Cuando esto pasó ya se había cambiado a 16? Claramente, lo que digo, es que antes la mentalidad era otra”.

“De hecho, de chica yo también a los 15 años tenía un novio de 33. Antes las cosas eran naturalizadas y distintas. Teníamos en la tele a Guillermo Francella diciendo la nena, a Alberto Olmedo y Jorge Porcel pichicateando a dos minas, durmiéndolas para violarlas , era lo cultural y lo que consumimos”, remató la actriz.