Marcela Tauro cruzó a Laura Ubfal en Intrusos por haber hecho pública la muerte de su madre

Marcela Tauro y Laura Ubfal portagonizaron un momento de tensión en Intrusos, cuando la penelista le recriminó a su colega haber hecho pública la información de la muerte de su madre. Semanas atrás, la periodista publicó la triste noticia del fallecimiento de la mamá de su compañera y esto no le cayó nada bien.

En el ciclo de AméricaTV hablaban sobre el supuesto embarazo de la ex Gran Hermano, Daniela Celis. Pilar Smith fue quien dio la información y la joven le iniciaría acciones legales por hacerlo sin su consentimiento.

En esa línea, fue que discutían en la mesa sobre si es ético o no dar información sensible como embarazos, sin tener el aval de los protagonistas. En ese momento fue que la Tauro le recordó a Ubfal que ella publicó en sus redes que había muerto su mamá, sin que ella la autorizara a decirlo.

Lo que le molestó a la panelista de Intrusos fue que su hijo estaba de viaje y cuando Laura hizo pública esta noticia, ella aún no se lo comunicaba a él y a otras personas de su familia.

El tenso intercambio entre Marcela Tauro y Laura Ubfal

Laura Ubfal compartió la notcia en su cuenta de Twitter y luego fue replicada en varios portales. “Me acaba de decir Marcela Tauro que falleció su mamá. Estamos con vos, Marce, querida”, escribió en su momento.

Murió la madre de Marcela Tauro.

“Muchas veces contamos cosas. Toda la vida lo contamos. Nosotros venimos de una escuela donde decíamos los embarazos, no es una cuestión de ética. Me parece de cuarta que haga acciones legales”, reflexionó Tauro sobre el tema de Daniela Celis. Al respecto, Ubfal comentó: “Es libertad de prensa, eso no va. Entiendo a Pilar que tenía una primicia”.

Fue en ese momento que Marcela le recordó a su compañera cuando habló de la pérdida de su madre: “Vos no decís un embarazo pero dijiste la muerte de mi mamá, yo no te lo dije para que lo publicaras Laura, y no es un pase de facturas”.

“Lo hice con el afán de acompañarte, no por una primicia. No fue afán periodístico, no sabía que tu hijo no estaba en el país, fue como un acompañamiento en el dolor y lo puse y así lo expresé”, se defendió.

