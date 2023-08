Andrea Rincón se negó a darle una nota a Intrusos y se fue del estudio furiosa: “La palabra se cumple”

Andrea Rincón fue noticia luego de que se retiró del estudio de América TV al negarse a dar una entrevista en Intrusos, bajo unas condiciones que ella no habría aceptado. Según contó, esperaba con mano a mano con Flor de la V, pero al enterarse que iba a recibir consultas de los panelistas, se fue enojada.

La actriz era la invitada del día para hablar sobre distintos temas, pero la nota no se realizó. La versión de Pampito, panelista de Intrusos, quien fue uno de los que filtró la noticia, en algún punto coincide con lo que Rincón expuso en su defensa en las redes.

Andrea Rincón se negó a darle una nota a Intrusos.

“Andrea Rincón vino a Intrusos y se fue sin hacer la entrevista porque quería un mano a mano con Flor y que los panelista no le preguntemos. Obvio que no era lo acordado y se fue re caliente. Ahora dice que no la respetan como mujer”, expresó el periodista de espectáculos en sus redes y desató la polémica.

El posteo de Pampito no pasó desapercibido y la artista hizo uso de sus redes sociales para defenderse y dar su punto de vista sobre la situación.

Duro descargo de Andrea Rincón contra la producción de Intrusos: “No es muy distinto a una violación”

“Me pasó algo muy feo, me propusieron hacer un mano a mano con Flor (de la V), llego al programa y me dicen ‘vas a estar con todos’”, relató la actriz.

“Hoy me llamó Jey Mammón temprano y me dijo: ‘Ojo que a mí también me dijeron de hacer un mano a mano y no me lo cumplieron’. Yo estaba tranquila porque Flor es una mina que te respeta, es buena mina, y como fueron muy malos conmigo muchas veces... me cago toda”, siguió.

“Le dije que no era eso lo que había arreglado con el productor con el que mi manager habló. A mí se me respeta, ya no soy la de antes”, resaltó visiblemente molesta con la situación. Incluso, estaba vestida, maquillada y peinada para la ocasión, pero no le importó y decidió irse.

Además, contó que “otra productora” le pidió que se fuera rápido y sin hacer escándalo, para que la condcutora de Intrusos no se entere. “Fue doble la humillación”, lanzó Rincón y mostró mensajes de su manager con un productor, quien le aseguraba que solo sería un mano a mano y, al llegar al estudio, esto no fue así.

Y explicó: “Mi problema es con la gente que me quiere faltar el respeto y abusarme. Esto no es muy distinto a una violación, que decirme ‘dale, ya estás acá, bajate el pantalón que te la ponemos’. No, yo elijo quien me garcha o no, y como elijo eso, también elijo que hago o dejo de hacer. Por eso elegí el programa donde me sentaba, y elijo quien me entrevista o deja entrevistar. ¿Hasta cuándo voy a aguantar el abuso de la gente? Yo arreglé algo y eso se cumple, ahora van a tener que ver qué hacen conmigo y este contrato”.

