Andrea Rincón le brindó apoyo público a Jey Mammón y asegura que le cree todo

Jey Mammón continúa en el ojo de la tormenta luego de que se volvió mediática la denuncia por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto en 2020. El actor era de los personajes más queridos en el medio, pero muchos le soltaron la mano y muy pocos se animaron a apoyarlo en este momento, entre ellos Andrea Rincón.

La actriz, quien recientemente estrenó ATAV junto a un gran equipo, habló con el notero de Socios del Espectáculo y se sinceró sobre su posición. Rincón es amiga de Jey Mammón y no solo decidió creerle, sino también acompañarlo.

“¿Cómo impactó en ustedes la denuncia a Jey Mammón?”, preguntó el periodista y Rincón respondió un tanto incómoda: “Primero, me estás preguntando a mí y yo no soy una persona imparcial en el tema. Soy parcial, soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil”.

“Lo voy a acompañar hasta el último momento, yo lo quiero. Me parece que sí se mandó una cag… al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento”, dijo y apuntó contra quienes le soltaron la mano.

Andrea Rincón habló del contexto en el que Jey Mammón estuvo en pareja con Lucas Benvenuto

La actriz también se refirió al momento en el que Jey estuvo en pareja con Lucas Benvenuto. “Después también, me parece que si se equivocó, hay algo que es el contexto. Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera”, comentó.

“Teníamos una televisión, una caja boba que hace cinco años... existía un Francella babeándose por la nena (el personaje que hacía Julieta Prandi), que era la amiguita de la hija, entonces, por suerte, todos nos deconstruimos...”, expuso al respecto.

Jey Mammón habló con Baby Etchecopar (A24)

Y agregó: “Me parece un poco extraño que la misma caja boba esté apedreando a una persona que se equivocó como nos equivocamos muchos de nosotros en ese momento y tiempo más atrás”.

“¿Equivocación le decimos a que él haya estado con un menor?”, indagó el periodista. “Exacto, sí, como muchos de los que están hablando y tirándole con de todo”, respondió picante.

“Hace unos años la ley era otra. Al margen de eso yo le creo a mi amigo. Te sigo diciendo: no soy una persona imparcial... amor incondicional... A mí no me cabe otra y no me importa si me condenan. Las personas que están del otro lado son dueñas de pensar lo que quieran, ahora, sigo insistiendo, me parece que el dedo acusar es muy fuerte”, cerró.