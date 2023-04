Silvina Escudero habló sobre Jey Mammón a quien conoce desde antes de ser famoso: “Se me cayeron las lágrimas”

Silvina Escudero, ex integrante de Los Mammones, el programa que hizo aún más conocido a Jey Mammón, habló del disturbió que ha generado la denuncia de Lucas Benvenuto a su al conductor.

La bailarina opinó del escándalo que ha colmado todos los portales y canales de televisión y dio su veredicto sobre Jey y se solidarizó con Lucas, el joven que tuvo que atravesar situaciones horribles siendo menor de edad.

Sobre cómo le llegó la noticia, Escudero reflexionó en LAM con sorpresa: “Supongo que estoy como todos, viste que no hay mucho que decir, es un tema muy particular, supongo que estamos todos dolidos, apenados, sorprendidos”.

Además, la morocha se puso del lado legal y apoyo a Benvenuto: “Uno siempre le tiene que creer a la víctima y al que denuncia, pero que se yo, quizá hay más versiones, cosas diferentes, Dios quiera que así sea y que sea lo que tenga que ser, que la justicia determine lo que suceda y si esto es así, la mayor pena”, agregó tajante.

Silvina Escudero habló del caso de Jey Mammón.

Silvina Escudero confesó que el video que hizo Lucas Benvenuto la emocionó: “Veía el video de Lucas y a mí se me cayeron las lágrimas. Estoy viendo todo constantemente y consumiendo la información porque es un tema que preocupa y nos atraviesa”.

La relación de Jey Mammón y Silvina Escudero

Otro de los puntos que tocó la creadora de contenidos fue su relación con Jey Mammón: “Yo a Jey lo conozco desde antes que sea conocido, nunca se habló de esto. Lo conozco de siempre y me siento rarísima, me siento triste y me da mucho dolor la vida de ese chico”.

Jey Mammón abandonó el país

Fueron las cámaras de LAM quienes captaron al conductor esperando un vuelo rumbo a Madrid. Antes de dejar Argentina, Mammón habló y contó su presente: “Necesito relajar la cabeza y descansar un poco”.