Santiago Del Moro sorprendió al abandonar la conducción de MasterChef Celebrity 3 y cambiar de rol

Santiago Del Moro participó como cocinero en la gala del martes de MasterChef Celebrity 3, como lo había hecho en la segunda temporada. El conductor recibió todo tipo de elogios por parte del jurado. Del Moro cocinó la entrada del menú de tres pasos, realizado en conjunto con Tomas Fonzi y Paulo Kablan.

La pandemia de coronavirus hizo estragos entre los participantes de MasterChef Celebrity 3 y por eso, ante la alta tasa de contagios, desde la producción decidieron reunir a los famosos restantes para organizar la “semana de oro”. Los siete participantes comenzaron a competir en un mini certamen que se extenderá hasta el jueves y en el que se puso en juego el ansiado ‘Delantal dorado’.

El jurado de MasterChef dispuso que en esta gala se enfrentarían en equipos. Los cinco participantes en la noche de martes fueron: Paulo Kablan, Tomas Fonzi y las tres chicas Denise Dumas, Mica Viciconte y Catherine Fulop. El jurado le dio la posibilidad a Denise, por haber logrado el mejor plato del lunes, de formar los dos equipos: un 3 vs 2. La modelo dividió a las chicas por un lado, contra los dos varones.

En ese instante, el conductor del programa Santiago Del Moro interrumpió y se ofreció a cocinar en la gala, para que los dos equipos queden parejos en cantidad de integrantes: tres hombres vs tres mujeres. Para convencer a todos, Del Moro expresó: “Aquí hay algo que me parece que esta mal. No me parece justo que sea tres contra dos. Le quiero pedir por favor al jurado el permiso de cocinar junto con los chicos. Me encanta la cocina”. Tomas Fonzi, compañero de equipo de Del Moro, comentó: “Excelente, si hay alguien que tiene experiencia en MasterChef es Santi”. El jurado rápidamente aceptó y arrancó la gala.

El desafío era cocinar un menú de tres pasos: entrada, plato principal y postre. A cada integrante de los equipos se le asignaba una parte del menú. Santiago eligió cocinar la entrada, porque “yo no soy el que se tiene que lucir, soy una rueda de auxilio”. Además, el conductor agregó: “Busco una entrada fresca, lo que quiero es estar a la altura de mi equipo. Voy a dejarlo todo chicos, porque no hay nada en la vida que me guste mas que ganar”. La entrada del conductor fue una versión de melón con jamón actualizada, con picles de pepino.

Para intranquilidad de sus contrincantes, Del Moro contó: “Cocino todos los días en mi casa”. A lo que Viciconte respondió enojada: “Sabe cocinar. No me gusta”. También, saltó al cruce Fulop: “Eso es traición Santiago”. Para cerrar este momento de riñas, Mica añadió: “Te podes ganar tres enemigas eh”.

Al momento de la devolución del jurado acerca del plato de Del Moro, el conductor dijo: “Uno entrega el corazón, es lo que mejor pudo hacer”. Su plato se llamó “Gracias Joaquín” en alusión al agradecimiento hacia Joaquín Levinton, participante que lo ayudo a cocinar con sus indicaciones desde el balcón.

Santiago del Moro fue participante de Masterchef

La devolución empezó con German Martitegui felicitando al conductor. “Re buena textura, está perfecto. El vinagre y pepino refrescan, yo hubiera preferido jamón crudo”. Damián Betular se sumó a los elogios: “A mi me gusta todo, me hubiera gustado todo mas chico. De sabor, muy bien”. Para cerrar la calificación, Donato De Santis agregó: “Hay texturas, color, técnica. Sabores que estimulan. Las clases de plato que me gustaría ver en MasterChef. Te felicitó”.

El mejor plato de la noche se lo llevó Catherine Fulop con su postre y ganó un beneficio para la gala del miércoles. La peor de la gala fue Denise Dumas, quien realizó el primer plato del menú y quedó fuera de la competencia por el ‘Delantal Dorado’.