El llanto de Florencia de la V al comunicar la muerte de Silvina Luna

Al comienzo de la tarde de hoy, Florencia de la V fue una de las primeras personas en enterarse de la noticia que, a pocos segundos, conmovería a todo el mundo del espectáculo. La muerte de Silvina Luna fue confirmada en Intrusos y la conductora se sintió muy mal al expresarlo.

A las 13:47 reveló los datos que le entregó Fernando Burlando, quien afirmó que la modelo falleció a los 43 años después de una extensa batalla que la mantuvo hospitalizada por más de 80 días en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Totalmente conmocionada, con la voz cortada y lágrimas en los ojos, Florencia dijo: “Acabo de hablar con Fernando Burlando y lamentablemente tengo que decir que Silvina ya no está en este mundo, simplemente eso”.

Florencia de la V junto a Silvina Luna.

“Estas son las cosas que no puedo entender”, añadió Flor visiblemente emocionada, y se disculpó con sus colegas por su voz entrecortada.

Sin poder soportar la terrible situación que vivió al revelar dicha noticia, la conductora no pudo contra sus emociones y sentimientos, entonces se vio en la necesidad de pedir perdón a sus compañeros y retirarse del estudio de grabación.

Flor de la V lloró tras enterarse de la muerte de Silvina Luna.

En paralelo a esto, Marcela Tauro, también muy conmocionada, pidió oraciones para la exparticipante de Gran Hermano: “Recemos por ella para que se eleve su alma”.

El doloroso fragmento del libro de Silvina Luna que hablaba de su muerte: “Me quedan meses”

En medio de usu intensa lucha, su vida dio un giro radical. De los flashes, los realities y la vorágine de la farándula, Silvina Luna optó por el camino de la meditación, la calma y la fe. En esa búsqueda de respuestas y de ver la vida desde otra perspectiva, Silvina escribió un libro, al que llamó “Simple y consciente”.

Silvina Luna y su libro "Simple y Consciente"

“El primer médico que me trató me preguntó qué era lo que más me gustaba en la vida y le contesté que la playa y el mar, y me dijo “Bueno, andá a disfrutarlo”. (...) Fui a cirugía pero siempre se mantenía el pronóstico de que me quedaban pocos meses de vida. Creí eso y seguí creyéndolo. Creo que me queda un número x de meses y así vivo”, reconoce Silvina Luna en su libro.

