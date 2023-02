Jorge Rial le contestó a Flor de la Ve tras su descargo y aseguró que sus chats con Fede Bal son reales

En los últimos días, Fede Bal se ha transformado en tendencia debido a su separación con Sofía Aldrey por reiteradas infidelidades que el actor realizó con diversas mujeres de la farándula.

A raíz de este suceso, se filtraron una serie de chats de Bal con algunas famosas y en eso apareció Jorge Rial quien aseguró que los mensajes entre el hijo de Carmen Barbieri y Florencia de la Ve.

Se filtraron chat subidos de tono de Federico Bal y Flor de la V y estalló la web.

Claro está que la conductora recogió el guante y aseguró que todo se trata de un hecho de “la violencia que vivimos las identidades trans, travestis y trans” y aseguró que implantaron esos chats debido “al lugar del pecado, del tabú, lo morboso”.

Rial le contestó a Florencia de la Ve

Al observar este discurso, Jorge Rial no se conmovió y decidió hablar al respecto: “Hay gente muy nerviosa y lo entiendo, capaz están casadas, tienen pareja... y de pronto me veo subido a una pelea que no entiendo, yo no tuve los chats, no los pasé al aire, no hablé del tema. No es un tema trascendental, pero me veo a un quilombo que no entiendo... que si hay chats verdaderos, truchos, si los hay, si no los hay... Voy a hablar del tema porque me metieron de cabeza. Hay chats que se ponen al aire y otros que no. Hay chats que no se grabaron por convivencia. Hubo una decisión de quien los grabó, que es Sofía, de dar a conocer solo algunos”, arrancó el exIntrusos.

“Me involucran a mí conductoras que hacen discursos y levantan banderas de la nada. De verdad creo que hay mala leche por los mensajes de Flor de la Ve y Fede Bal, lo hacen para meterse de su sexualidad. Pero es gente de Twitter, en la tele no vi a nadie hablando de esto”, señaló Rial, en respuesta a De la Ve.

Se filtraron chat subidos de tono de Federico Bal y Flor de la V y estalló la web.

“Tambíen empezar a hacer un discurso emotivo, que se te quiebre la voz... no es tan grave. Si es mentira es mentira y ya está. Y si son viejos, que ni siquiera son comprometedores, cuál es el problema. Los chats no son falsos, hay muchos chats que son viejos. Cuando Fede está atravesando su enfermedad, su cáncer, él estaba muy vulnerable. Es una enfermedad que te pone cara a cara con la muerte. Y en este momento de debilidad, natural y lógica, se sentó un día con Sofía y le contó todos sus quilombos, historias, infidelidades... se confesó. Lo hizo porque sentía que era la mujer de su vida, que iba a cambiar su estilo de depredador sexual”.

“Y un día, más acá en el tiempo, tiene acceso Sofía al Instagram y vio todo. Pero había cosas que leía que ya habían terminado, cosas viejas que Fede ya le había confesado. Eso no lo compartió”, continuó Rial y se adentró en los mensajes con Flor de la Ve: “Esa relación de Fede con Flor siempre fue de amistad. Pero en esos chats le intentan poner un cariz sexual y (Flor) tiene razón. Pero digo, los chats eran viejos, ya habían proscriptos. Lo que molestan a Sofía son los nuevos, como los de Estefi (Berardi)”, sumó Jorge.