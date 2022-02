Expulsaron a una modelo brasileña del Vaticano porque estaba vestida “muy sexy”

La influencer y modelo brasileña Juju Vieirawas estaba de vacaciones en Europa y tras conocer Roma decidió cruzarse al Vaticano para visitar uno de los lugares más hermosos del mundo, entre ellos la Basílica de San Pedro.

Pero sin ni siquiera imaginarse, los guardias le prohibieron que ingresara al lugar debido a su atuendo, con el motivo de que estaba “muy sexy”. La modelo lucía un traje estampado a cuadrillé con una pollera corta y botas de caña larga, lo que para el protocolo celestial no está permitido.

Juju decidió contar lo sucedido en sus redes, donde expresó que la ropa que había elegido para pasear por la tierra del Papa Francisco no resultó ser la adecuada para los trabajadores del Vaticano, que la invitaron a irse.

“Un señor que trabajaba allí se me acercó y me dijo que el lugar era para rezar y que yo no estaba vestida adecuadamente y me invitó a salir, me ‘echó’ del Vaticano”, contó la modelo en su Instagram.

Juju Vieiras aseguró que no sabia que en el vaticano hay un código de vestimentas.

Luego aseguró que le faltaban el respeto y se sintió avergonzada “porque había otras personas allí que escucharon todo”.

Vieirawas aseguró que “ni siquiera sabía que había reglas. Una persona con sentido común no visitará el Vaticano con ropa de club. Estaba elegante con mi ropa de invierno, todo combinaba. Iba con ropa cómoda con la que me sentiría bien para largas caminatas. La comodidad era mi única preocupación”, continuó ella sobre el atuendo que llevaba.

Pero cabe destacar que el Vaticano tiene un código de vestimenta que a las mujeres no les permite “usar blusas sin mangas, blusas cortas o camisas ajustadas. Los hombros deben estar cubiertos, y si se usa falda o vestido, debe cubrir las rodillas”.

No obstante, también hay normas para los varones, como vestir con pantalón largo y “camisetas con tirantes están prohibidas, así como los pantalones cortos”.