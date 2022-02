Luis Petri y Cristina Pérez “arden” en una foto publicada en sus redes sociales

Desde hace unos meses, Cristina Pérez y Luis Petri comenzaron a vivir un romance que sorprendió a todos. En sus redes sociales así como en declaraciones públicas ambos no dudan en confesar lo enamorados que están. Ahora, en su cuenta de Instagram, la periodista publicó una foto súper sexy junto a su novio, el político mendocino.

“Nosotros”, escribió la comunicadora en la publicación donde la vemos junto al dirigente radical, en una selfie donde él le está dando un beso y ella no puede ocultar su amor por la expresión en sus ojos.

Cristina Pérez y Luis Petri, en Instagram

“Hermosa pareja. ! Que bueno”, comentó una seguidora de la periodista, posteo que en pocos minutos superó los 14 mil Me Gusta. “Que bonita pareja”, “Que lindo verlos juntos”, fueron otros de los mensajes con cariño que les dedicaron otros fans.

Cristina Pérez aseguró: “Creo que encontré al amor de mi vida”

Hace poco, en diálogo con Germán Paoloski, Cristina Pérez abrió las puertas de su corazón frente a cámara y se animó a hablar del amor y el buen momento que viven con el exlegislador radical, Luis Petri.

“¿Sin amor, no hay nada en la vida?”, arrancó la periodista y continuó con el tema: “Sin embargo, ella dice que no tuvo un gran amor, que fueron ciclos a lo largo de su vida, hombres importantes seguramente pero no está ese gran amor”.

“¿Será acaso este que está ahora?”, preguntó finalmente Paoloski con tono pícaro, haciéndole entender a la entrevistada que había llegado a donde quería con su pregunta.

“Es como aventurado decirlo, ¿no?, pero creo que a esta hora de la noche se puede decir. Yo creo que encontré al amor de mi vida”, respondió Cristina Pérez en referencia a su novio, el dirigente radical Luis Petri.